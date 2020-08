Upoznajte Coral Tarbuk, djevojku koja s punk rock bendom Blue Straight u Japanu uspješno gradi glazbenu karijeru

Na bini je žestoka basistica, a privatno je nježna i puna ljubavi za šest kućnih i 17 uličnih mačaka. U Zemlju Izlazećeg Sunca zaljubila se kao 20-godišnjakinja, kad je boravila u njoj prvi put, a kad se vratila u Hrvatsku, odlučila je da želi nastaviti svoj život u Japanu. A on joj je sve samo ne dosadan i ne monoton. Coral Tarbuk među ostalim je za tportal ispričala kako se uspjela prilagoditi tamošnjim prilikama, kako je pronašla glazbene istomišljenike i kako živi u toj dalekoistočnoj zemlji u uvjetima pandemije

S dečkima iz benda govori samo japanski. 'Kingo kaže svake godine, i tako već šest godina, da će one sljedeće naučiti engleski, ali ništa od toga. (smijeh) I onda kad ga pitaju zašto ne govori engleski, još me onda sramoti objašnjavajući da ga ne učim. Kiri pak zna reći samo 'Thank you', 'peepee' i 'bye bye'', smije se Coral. Objašnjava nam da tekstovi njihovih pjesama govore o realnosti života, o snovima koji su se izgubili te poručuju 'slušaj sebe, slijedi svoje snove i nikad nemoj posustati'.

Trenutno, kao većina glazbenika diljem svijeta, zbog pandemije koronavirusa ne sviraju nigdje, ali zato nisu prestali živjeti glazbu. 'Snimamo svaki mjesec videospotove i nove pjesme, a prije korone svirali smo tri puta mjesečno u live houseovima u Tokiju. Pišem scenarije za naše spotove te iskorištavamo ovu situaciju do maksimuma. Prošle godine imali smo jednu svirku u Hokkaidu, do kojeg se putuje 13 sati autocestom od Tokija autom i brodom. Bilo je super i htjeli bismo opet ići, ali naravno kad se situacija smiri. Svirali smo zasad u oko 35 gradova, ali u Tokiju je najbolje jer u njemu imamo fanove i ljudi već dobro znaju naše pjesme', pohvalila se. Hrvatsku glazbenu scenu ne prati.