Umro cijenjeni jazz glazbenik Mladen Baraković Lima

Kontrabasist i jazz basist Mladen Baraković preminuo je u 71. godini života

Zapošljava se u Zagrebačkom gradskom kazalištu Komedija, a od 1993. do 2003. bio je stalni član tadašnjeg Big Band HRT-a. Nakon angažmana u Jazz orkestru HRT-a vraća su u Komediju gdje je djelovao sve do umirovljenja početkom rujna 2015. godine.

Mladen Baraković Lima kao istaknuti jazz glazbenik bio je i gost mnogih sastava. Nastupao je s gotovo svim hrvatskim, ali i svjetskim glazbenicima poput Kaya Windinga, Ursule May, Michaela Urbaniaka, Georgija Garagnana, Pepina Principa, Csabe Desea, Rona Ringwooda i drugih.

Bio je iskusni studijski glazbenik koji je snimio brojne albume te stalni član Boilers Quarteta s kojim je objavio nosače zvuka Some Blues, Abstract Lights i St. Miles Infirmary - u suradnji s Boškom Petrovićem, te Boilers All Starsa s kojim je snimio album That's It.