Ulaznice za stand-up show Ivana Šarića u Domu sportova prodaju se velikom brzinom

Mjesec dana do nastupa, parter je rasprodan, požurite po svoju ulaznicu za tribine i budite dio najvećeg stand up show u Hrvatskoj

Otkako je prije mjesec dana Ivan Šarić najavio najveći stand up show u Hrvatskoj i svoj do sada najambiciozniji projekt – nastup u maloj dvorani Doma sportova 02. listopada, interes publike je toliko velik, da su ulaznice za parter već rasprodane, te su još u prodaji ostale ulaznice samo za tribine i to po cijeni od 90 kuna. Ona dobro poznata, „Smijeh je najbolji lijek“, definitivno stupa na snagu kada se Ivan popne na pozornicu, a dokaz istome su dvorane koje popuni do zadnjeg mjesta. Ljudi su željni sjediti i smijati se, opušteno, u omiljenom društvu, ali osim smijeha, stvarati uspomene i graditi pozitivnu atmosferu oko sebe.