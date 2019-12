Uhvatili smo jednog od naših najvažnijih kuhara i izrešetali ga s pitanjima na koja dosad nije odgovarao! Bez dlake na jeziku ispričao nam je baš sve

David Skoko jedan je od naših najcjenjenijih kuhara. U profesionalnoj je kuhinji završio sasvim slučajno, a stvorio je reputaciju na kakvoj mu mogu pozavidjeti i mnogo razvikaniji kolege sa svjetske gastro scene. Zahvaljujući svom markantnom izgledu probio se i u medije. Svojeg se tijela, kaže, ne srami, ali neosporno je ipak da se ne bi zadržao tu gdje jest da iza njega ne stoji nepresušno vrelo talenta. Za čime, pak, žali u svojim mladenačkim danima, koji je njegov recept za sreću te što svojoj govori o svojim ratnim danima, provjerite u našem velikom intervjuu

Prve godine u kuhinji sam pratio majčine savjete i sudjelovao u pripremi naših obiteljskih jela koje smo predstavljali gostima. Nije to bilo baš jednostavno. Kuhali smo ka ća se kuha doma, po starinski.

Imao sam sreće što sam rano upoznao svoju suprugu koja je očarana širinom svijeta. Još kao klinci smo putovali zajedno. Otkrivali smo nove okuse, mirise, kulture. Sva ta skupljena iskustva formirala su me kao osobu i kao kuhara. Svako novo iskustvo nas mijenja, kroz njega učimo, otvara nam oči. Ja sam se tome u potpunosti prepustio i pustio da me vodi s ciljem maksimalnog iskorištavanja našeg ulova i mogućnosti vlastitog okruženja.

Nama je živopisni Istrijan otkrio kako je završio tu gdje je danas. Podijelio je s nama savjete za sreću, osvrnuo se na to kako odgaja djecu te otkrio živcira li ga status seks objekta koji ga u medijima prati. Kao i pregršt drugih zanimljivosti koje su javnosti dosad bile nedostupne!

Najavili ste zaokret u svom pristupu kuhanju. Od suvremene kuhinje okrećete se tradicionalnoj, kažete. Što vas je potaknulo na tu promjenu u razmišljanju? Hoće li se to odraziti na rad Vašeg restorana?

Što se temperamenta tiče, to je više usmjereno prema jelima koja spremam. Ponekad je moj inat ipak jači od mene pa jednostavno ne idem nikome niz dlaku. Kuham ća me volja, ne ća bi gost htio. To ti je dvosjekli mač. Nekad to zna zvučati romantično i bas fora, ali je podložno čestom nerazumijevanju i odbijanju. U tim se slučajevima svi malo prilagodimo jedni drugima.

Volio bi da sam više učio u mladosti, a da sam manje nosio glavu u torbi i više na ramenu. Da mi je sadašnja pamet i one godine prije bi i dicu napravi! Sad bi već bili veliki, odrastali bi zajedno.

Na kraju, krajeva sex sells. Novinarima je to super. Malo mi to ponekad bude naporno, znalo je biti i neugodnih situacija pogotovo kad kumuje alkohol pa se žene okuraže i ulijeću mi bez kočnica. Za takve situacije već imam par spremnih fora koje ih zaustave na vrime.

Medijima je to zanimljivo, a mene zapravo nije ničega sram. Štoviše, čak sam malo i ekshibicionist i na kraju dana volim svoje tijelo. Jako je, zdravo i lijepo. Omogućuje mi da se u njemu super osjećam. Samo neka me još dugo služi jer tko zna kakvo me tijelo čeka u drugom životu! Možda se rodim kao patak.

Imam sreće što imam dobru genetiku, usto pazim što jedem i uz relativno malo treninga moje tijelo je u formi. Tetovaže koje nosim obilježile su cijeli moj život, od prvog malog glupog tattooa na podlaktici koji sam napravio još kao klinac, do tintom prekrivenih leđa. Ja sam svoju priču ispričao kroz tetovaže.

Što ste naučili od svoje djece?

Da strpljenje i dragost otvaraju više vrata i srca nego žurba i nasilje.

Kako ste završili na fronti? Što o tim danima pričate svojoj djeci?

Na bojišnici sam završio '95. kao ročnik. Imao sam jedva 19 godina i zapravo nisam bio ni svjestan što se to oko mene dešava. Na sreću nisam nikad bio u bliskoj borbi.

Imam par smiješnih anegdota iz tog vremena i to su stvari koje sam svojoj djeci ispričao iz tih svojih ratnih dana. One grde stvari držim za sebe. Bez obzira na sve što sam prošao, svoju dicu ću uvijek savjetovati da se klone sukoba bilo koje vrste. Ako se žele boriti, neka izaberu ring. Tamo bar se pravila znaju.

Relativno nedavno imali ste bliski susret sa smrću, kad Vam je zatajilo srce. Kako se to odrazilo na Vaš život?

Ne vidim ja o tako dramatično. Nisam se bas osjećao za umriti. Novinari su tu digli galamu opet radi prodaje svojih novina. Imao sam upalu srčane ovojnice koja me malko stisla za srce i to je to.

Nakon toga sam odmorio par miseci i sa mnom je sve u savršenom redu. Moram malo više paziti, ne stresirati se previše. Generalno malo smanjiti tempo života. A baš mi je to palo najteže, usporiti. Ja volim raditi, razmišljam tri koraka unaprijed. Volim jaki tempo života. Da budem iskren, možda sam čak i mali ovisnik o adrenalinu.

Nakon svega toga sam odlazio i psihologu par mjeseci, da si posložim ladice u glavi i odredim prave prioritete u životu. Učio sam kako živjeti sam samim sobom u miru.

Što je u životu najvažnije? Imate li recept za sreću?

U životu mi je najvažnije da sam ok s onim što radim i o čemu mislim. Zapravo težim kako u poslu, tako i privatnom životu raditi ono sto me čini sretnim. Kad sam nesretan postajem loša osoba. Svatko mora naći svoj put do sriće. Nema tu nekog generalnog recepta.

Pokušajte se sjetiti situacije koja je iz korijena promijenila Vaš život. Na što se odnosila, tko je u njoj sudjelovao i što se točno nakon nje promijenilo?

Tih situacija je bilo more. Jednom sam ukrao i bio ulovljen, najjadniji osjećaj ikad. Nakon toga mi krađa više u životu nije pala na pamet. Jednom sam se tukao dok lik nije pao u nesvijest. Opet su me ulovili. Nikad više nisam udri šakom. Jednom sam se napio dok nisam sam pao u nesvijest. Nikad se više nisam napio. Jednom sam se motorom zakuca u auto. Bio sam jako kriv. Od tada vozim pametnije. Jednom sam poželio tuđu ženu. Opet su me ulovili. Više nikad nisam poželio tuđu ženu.

Jednom su me se moji najdraži posramili. Od tada radim samo stvar na koje mogu biti ponosni. Nikad više ne želim da me se netko srami. Mislim da je mogućnost brzog učenja najveća vrijednost koju imamo. Dozvoljavam svakom novom iskustvu i saznanju da me mijenja. Svaki dan želim naučiti nešto novo. Najsretniji sam kad od nekog novog iskustva ostanem paf.

