U svoju se suprugu Jon Bon Jovi zaljubio u srednjoj školi, a njihova ljubav traje punih 40 godina: 'Dorothea je moj najveći oslonac'

Legendarni pjevač Jon Bon Jovi i njegova supruga Dorothea Bongiovi osvijetlili su obraz instituciji braka koja je danas, posebno u zvjezdanim krugovima, na klimavim nogama. Rock zvijezda i njegova srednjoškolska ljubav i nakon 40 godina - jedno drugome dovršavaju rečenice i slave ljubav. Koja je njihova tajna?

Legendarni glazbenik naziva Dorotheu svojim 'najvećim osloncem'.

'Naporno radimo, ali i uživamo jedno u drugome te nikada nismo pali u klopku kojih je estradni put prepun. Tijekom godina svjedočili smo da se upravo to događalo bliskim ljudima oko nas, kao i ljudima koje slabije poznajemo. To je samo moj posao, a on me ne čini osobom kakva uistinu jesam. Pišem pjesme i igrom slučaja sam jako dobar u izvođenju istih - i to je to', rekao je skromni Bon Jovi koji nije dozvolio da ga slava promijeni kao osobu ili navede na krivi put.