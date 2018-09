U prodaji posljednjih 500 ulaznica za koncert grupe Jethro Tull

Ogroman interes publike iz cijele regije za zagrebačkim koncertom grupe Jethro Tull rezultirao je odličnom prodajom, pa je u prodaji ostalo svega 500 posljednjih ulaznica. Britanski prog rock divovi u Dom sportova stižu u subotu, 13. listopada u sklopu turneje kojom obilježavaju 50 godina od objave debi albuma 'This Was', koji je ovih dana doživio luksuzno reizdanje

'This Was' je snimljen i objavljen davne 1968. te je diskografski započeo jedan od najimpresivnijih rock kataloga u povijesti. Obilježavajući pola stoljeća od izlaska debija Jethro Tull su složili reizdanje koje će zadovoljiti i one najizbirljivije fanove. Luksuzni box set 'This Was' sadrži 3 CD-a i 1 DVD na kojima se nalazi originalan album i bonus pjesme miksane u stereu od strane Stevena Wilsona, snimka BBC Sessionsa iz 1968., originalan mono i stereo mix iz godine izdavanja te sve snimke miksane za surround sisteme, a sve je praćeno knjižicom koja donosi priču o povijesti albuma, track-by-track napomene samog Iana Andersona i rijetke i dosad neviđene fotografije. Ovo izuzetno izdanje može se naručiti preko službene stranice grupe.