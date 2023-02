U 'Otvorenom' raspravljali o Dori: 'Mislim da će Let 3 biti jedni od najnormalnijih, obzirom na vrijeme u kojem živimo'

Ne smiruju se reakcije na pobjedu grupe Let 3 na ovogodišnjoj Dori, a o fenomenu 'Mame ŠČ!' pričalo se večeras i u 'Otvorenom' u kojem su sudjelovali urednik Dore 2023 Tomislav Štengl, glazbeni kritičar Jutarnjeg lista Aleksandar Dragaš i Hrvoje Horvat, glazbeni kritičar Večernjeg lista

I dok jedan dio javnosti prognozira Letu 3 sjajan uspjeh na Eurosongu, drugi bi im pak zabranili odlazak u Liverpool. Pjesma 'Mama ŠČ!' razvila je fenomen 'ŠČ' koji je postao dio svakodnevice. Hoće li Let 3 na Eurosongu biti cenzuriran, kakve su reakcije na engleski prijevod pjesme i što prolazi na Eurosongu, pričalo se u večerašnjem Otvorenom.

Prvo je prikazan prilog snimljen ispred HRT-a, a u kojem je svoj stav o svemu što se događa rekao Damir Martinović Mrle: 'Ja volim kad su zabrane. Od zabrana nama uvijek lijepo rastu brkovi i još neke stvari.' Osvrnuvši se na navode nekih iz Srbije da se traktorom rugaju izbjeglima rekao je kako bi 'bilo vrlo neukusno sprdati se na situaciju u kojoj su se tada neki ljudi našli'. 'Let 3, niti ja, niti nitko od nas nikad tako nešto ne bi napravio - to nije naš stil niti je to ljudski način ophođenja', naglasio je Mrle i poručio kako u Liverpoolu neće odstupati od svog izričaja te da će biti ono što jesu. 'Veliki je značaj pobjede Leta 3 na Dori. Oni su otvorili prostor koji je kod nas godinama bio zatvoren, a vapio je za tim da se za njega čuje široka publika', rekao je Hrvoje Horvat, glazbeni kritičar Večernjeg lista koji ujedno smatra da su oni ove godine pokazali da na Eurosong možemo poslati pjesmu koja je relevantna i koja govori o nečemu što zanima javnost.

Uz to je iznio i podatak da je Let 3 napredovao na kladionicama za 14 mjesta čemu je pridonijela i činjenica da je bilo jako puno različitih tumačenja pjesme. Kako je rekao, čudno mu je što se povela raspava o pjesmi za koju je vrlo jasno da je antiratna pa je potom upitao koga tako nešto može smetati, podsjetivši da su Let 3 sudjelovali u mnogo kazališnih predstava i da djeluje već trideset godina. 'Let 3 je sve 'zapakirao' odlično i mislim da su potpuno u krivu oni koji se bune i misle da Let 3 nije za Eurosong. Mislim da će Let 3 biti jedni od najnormalnijih, obzirom na vrijeme u kojem živimo', izjavio je Aleksandar Dragaš, glazbeni kritičar Jutarnjeg lista i dodao kako ni gledatelji Eurosonga nisu navikli da iz Hrvatske može doći pjesma koja je bitno atraktivnija, bolja i zanimljiva. Baš je dobro da smo takvu poslali, zaključio je. 'Poslušao sam sve pjesme i na prvu mi je loptu to bilo 'Ovo je hit!'. Pjesma će izazvati reakciju. Kad dodate i scenski nastup - ona je uspjeh. To dokazuje i ovih pet dana. Ne pamtim da u domaćim i stranim medijima izlaze članci. Zovu konkurentske televizije, traže naše sadržaje. Reakcija je velika', istaknuo je potom Tomislav Štengl, urednik Dore 2023. Hrvoje Horvat smatra da Hrvatska ne kasni s ovakvim nastupom na Eurosongu, a osvrnuo se i na prošlogodišnji nastup Konstrakte, podsjetivši da Let 3 djeluje već 30 godina:

