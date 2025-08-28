NAOMI I BILLY

U njih se gledalo: Slavni par ne krije koliko su sretni i zaljubljeni

E. K.

28.08.2025 u 23:53

Supružnici Naomi Watts i Billy Crudup bili su bez sumnje među najzapaženijim uzvanicima na premijeri novog filma 'Jay Kelly' na venecijanskom filmskom festivalu. Poznati par koji je zajedno od 2017. godine, kada su se upoznali na snimanju Netflixove serije 'Gypsy' nisu krili koliko su sretni i zaljubljeni i na crvenom tepihu, a bliskost je bila itekako vidljiva. Watts i Crudup vjenčali su se u lipnju 2023. godine kod matičara, a godinu dana nakon toga, u lipnju 2024., održali su drugo, raskošno vjenčanje u Mexico Cityju.

