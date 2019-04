U memoarima će progovoriti o svemu: Nakon sedam godina, ljubavnica Whitney Houston više ne želi šutjeti

Otkako je Whitney Houston preminula prije sedam godina, mnogi njoj bliski ljudi imali su potrebu s javnosti podijeliti privatne detalje. Napravio je to njezin bivši suprug Bobby Brown, šogorica Pat, bivši šef Clive Davis, no ne i Robyn Crawford, dugogodišnja prijateljica, ali i ljubavnica... Ipak, nešto se promijenilo, jer je dotična dama sada o svemu odlučila ispričati i svoju stranu priče, te je sve sažela u memoare

Dugi niz godina, šuškalo se, Whitney Houston imala je aferu sa svojom dugogodišnjom prijateljicom, jednom od rijetkih osoba kojima je vjerovala - Robyn Crawford. Otkako je ljubav njezinog života prije sedam godina preminula, Robyn Crawford se, za razliku od nekih drugih ljudi, odlučila na šutnju. Sve do sada...

Za 5. studeni ove godine najavljeni su njezini memoari pod nazivom 'A Song for You: My Life with Whitney Houston', a u kojima će ispričati mnoge javnosti nepoznate detalje.