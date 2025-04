Slaven Bilić 'uhvaćen' u rijetkom izlasku s 15 godina mlađom suprugom

Njegova prisutnost privukla je pažnju prolaznika, no Bilić za to nije mario te se, kao i uvijek, držao distancirano od znatiželjnih pogleda. Elegantno odjeven u traperice i sako stilski se uskladio sa svojom partnericom Ivanom koja je za ovu prigodu nosila chic bež odijelo dok su djevojčice koračale uz njih.

Privatan život daleko od očiju javnosti

Inače, privatni život bivšeg izbornika reprezentacije zanimljiv je javnosti. Naime, proslavljeni trener ima zanimljiv ljubavan život, petero djece s dvije žene. Nakon četrnaest godina braka, 2007. godine razveo se od supruge Andrijane s kojom je dobio kći Alani i sina Lea. 'To nije stvar na koju sam ponosan i naravno da je to poraz, ali istodobno i snaga. To znači da smo se ipak spremni suočiti s nekim stvarima i riješiti ih', rekao je tada.