[FOTO] Brojni poznati stigli na premijeru dugometražnog filma o Vatrenima

Film 'Croatia: Defining a Nation' (Hrvatska: Definiranje nacije) prikazuje put Hrvatske izvan nogometnih terena, ali i skupinu hrvatske reprezentacije čiji su životi bili isprepleteni s rođenjem nacije kroz veliki uspjeh koji su postizali. Redatelj filma je nagrađivani redatelj Louis Myles (Kaiser: The Greatest Footballer Never to Play Football, Liverpool FC: The 30-Year Wait), a producenti su novinari Mark Pougatch i Ana Muhar Blanquart te David Kempshall i James Craggs. Na premijeru u Kaptol Boutique Cinema stigli su među ostalim Mirjana Hrga, Tončica Čeljuska, Davor Bruketa i mnogi drugi.