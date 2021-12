U braku su 24 godine: Australski glumac Eric Bana kaže da je suprugu zaveo jer je hrvatskog porijekla

Eric Banadinović, poznatiji pod prezimenom Bana najpoznatiji je po ulogama Hulka iz filma 'Nevjerojatni Hulk' i princa Hektora iz filma 'Troja'. Sa suprugom Rebeccom Gleeson u sretnom je braku već 24 godine, a da i dalje uživaju u zajedničkom životu moglo se vidjeti i na crvenom tepihu dodjele nagrada AACTA awards 2021.

Eric Bana je stigao u pratnji supruge na dodjelu nagrada budući je njegov film 'The Dry' jedan od nominiranih, a on je bio nominiran u kategoriji najboljeg glumca.

'Možda zvuči čudno, ali nisam želio otići zbog okolnosti kroz koje je moj grad prošao. Imate priliku otići i raditi druge stvari, ali jednostavno mi se ne čini da je pravi trenutak za to. Ne izgleda mi ispravno pobjeći. Kada smo već dogurali ovako daleko, osjećate se kao dio plemena... Samo želim biti ovdje dok sve to ne prođe i želim proći kroz osjećaj radosti koji ćemo svi zajedno osjetiti, u isto vrijeme', izjavio je glumac za ABC, a donosi Daily Mail .

On i Rebecca su se upoznali dok su radili na televizijskoj postaji, kanalu Sedam. On je bila novinarka, a on se pokušavao probiti kao komičar. Eric je izjavio kako ga je upravo porijeklo spojilo sa životnom ljubavi. 'Najbolja prijateljica moje supruge je Nicole Alagich iz Omiša. Kada smo se upoznali, Rebecci je bilo fascinantno što sam i ja iz Hrvatske, gdje je ona bila čak tri puta i u koju se zaljubila', otkrio je svojedobno. S Rebeccom je prohodao 1995. godine a samo godinu dana kasnije znao je da želi provesti svoj život s njom.

'Osim što se volimo, supruga i ja se stvarno, stvarno sviđamo jedno drugome. Svakako se smijemo zajedno svaki dan. I pod time ne mislim na smijuljenje, mogu je stvarno nasmijati', rekao je svojedobno. Svoju suprugu smatra zabavnom i pametnom, za nju ističe da je njegov oslonac i da je odgovorna za njegovo mentalno zdravlje.