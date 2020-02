Tvrđava će proključati već na startu! DJ Snake otvara EXIT uz planetarne hitove teške 16 milijardi!

Jedna od najpopularnijih glazbenih zvijzda na svijetu i autor najslušanijih hitova današnjice, DJ Snake dolazi na EXIT!

Popularni Parižanin imat će čast otvoriti veliku proslavu 20 godina festivala i, uz svoj dosad najveći show, publici isporučiti hitove koji zajedno broje preko deset milijardi YouTube pregleda i više od šest milijardi Spotify slušanja! U srpnju na Petrovaradinskoj tvrđavi slušat ćemo njegove dijamantne i multiplatinaste singlove „Taki Taki“, „Lean On“ „Let Me Love You“ ali i superaktualni „Loco Contigo“ na kojem mu gostuje još jedan headliner Exita, popularni američki reper Tyga ! DJ Snake je surađivao s još jednom zvijezdom EXIT festivala, ovog puta reperom s istočne obale, Sheckom Wesom , i to na hitu „Enzo“, na kojoj su gostovali još i Offset, 21 Savage i Gucci Mane . Na listi suradnika koje popularni Parižanin okuplja pod svojom dirigentskom palicom nalaze se još i Justin Bieber, Cardi B, Major Lazer, Selena Gomez, J Balvin, Sean Paul i brojni drugi. DJ Snake danas je headliner najvećih svetskih festivala kao što su Coachella, Lollapalooza, Tomorrowland i brojnih drugih gdje se nerijetko nalazi kao jedini DJ headliner u rangu s najvećim grupama današnjice, kao što su Muse ili Migosi! DJ Snake dobitnik je i dvije Billboard i jedne MTV nagrade , dok mu je prvu Grammy nominaciju donijela suradnja s Lady Gagom na albumu “Born This Way”. Zbog ovih nevjerojatnih uspjeha, mediji ga uspoređuju s njegovim sugrađaninom Davidom Guettom, a kada je ovo gradsko rivalstvo u pitanju, DJ Snake je i prvi glazbenik u povijesti koji je u direktnom prijenosu nastupio na slavnim Trijumfalnim vratima u Parizu!

Njegov megahit "Taki Taki" na kojem gostuju Cardi B i Selena Gomez, za samo četiri mjeseca premašio je milijardu video pregleda, postavši na taj način prva pjesma kojoj je to uspjelo! Još jedan rekord drži s hitom "Lean On" i grupom Major Lazer, a koji je uz preko 2,7 milijardi YouTube pregleda ujedno bio i najslušanija pjesma na Spotify platformi od njenog osnivanja! Hommage njegovom originalnom muzičkom stilu odao je magazin koji predstavlja bibliju glazbene scene, Rolling Stone, navodeći da „DJ Snake usavršava svoju vlastitu otrovnu, nepopustljivu, arhetipsku verziju bass muzike uz koju možete skakati“. DJ Snake je i dio „Pardon My French“ francuskog DJ kolektiva, te osnivač sve popularnije izdavačke kuće „Premiere Classe“. Talentirani Francuz alžirskog porijekla prošle godine objavio je svoj drugi album "Carte Blanche", koji je brzo dostigao prvo mjesto Billboardove liste albuma, a izbacio je ukupno 21 singl, od kojih se većina pozicionirala na top liste širom svijeta. Vlasnik je tri singla s dijamantnim tiražama, četiri njegove pjesme dostigle su platinaste, a dvije zlatne tiraže! Jedan od najuspješnijih singlova je svakako bio "Taki Taki", koji je dospio do broja jedan u čak petnaest zemalja, dok je tijekom 2019. bio u samom vrhu top lista u cijelom svijetu.

DJ Snake će se od 9. do 12. srpnja na Petrovaradinskoj tvrđavi pridružiti nizu već potvrđenih glazbenih zvijezda kao što su su David Guetta, Fatboy Slim, James Arthur, Tyga, Boris Brejcha, Sepultura, Meduza, ZHU, Sheck Wes, Metronomy, ARTBAT, Marky Ramone, Agnostic Front i brojni drugi na dugačkoj listi izvođača koja je stigla tek do pola onog što se sprema za EXIT 2.0!

EXIT ulaznice donose uštedu od čak 55%!

Trenutno je u prodaji ograničeni kontigent kompleta EXIT ulaznica po cijeni od 450 KN što predstavlja visokih 55% uštede u odnosu na finalnu cijenu! Ulaznice za EXIT mogu se nabaviti preko sluižbene stranice exitfest.org, a u prodaji su i turistički paketi koji osim ulaznice obuhvaćaju i smještaj i prijevoz, dostupni putem službene turističke agencije festivala, EXIT Trip.