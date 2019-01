Trebalo mu je 14 godina da se odluči na idući korak: Rafael Nadal napokon zaprosio svoju djevojku

Punih osam mjeseci uspio je drugi igrač svijeta, Španjolac Rafael Nadal, tajiti od javnosti da je u svibnju u Rimu zaprosio svoju dugogodišnju djevojku. Slavni tenisač s Marijom Franciscom Perello u vezi je 14 godina, a vjenčanje će se održati ove jeseni na Mallorci

'Za našu vezu, i za nas, ne bi bilo dobro da uvijek i svugdje putujem s njim. I njemu je potreban mir i vrijeme za njega, osobito kada igra turnire, a sama ideja da se ja vrzmam po cijele dane oko njega i remetim mu mir, izluđuje me. To bi me ugušilo i na kraju bi on morao brinuti o meni. Da sam svugdje s njim, mislim da bi to utjecalo loše na našu vezu', izjavila je još 2011. godine za The Telegraph Maria Francisco Perello.