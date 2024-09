Trebala joj je minuta da shvati da je on onaj pravi: Halle Berry progovorila o ljubavi

Intervju za Marie Claire otkrio je neke zanimljivosti o Halle Berry , budući da se ovoga puta uistinu raspričala i to o svom partneru Van Huntu, s kojim je u vezi od 2020. godine.

'Bilo je to prvi puta da sam se ludo zaljubila i prije negoli smo imali seks. To mi se do sada nikada nije dogodilo. Pričam o onom jednom od naljepših iskustava koja mijenjaju život. Bilo je čarobno. Jednostavno čarobno', rekla je 58-godišnja Halle o svom partneru.