Trbuščić je sve otkrio: Slavna glumica po drugi će put postati majka

Glumica Rachel McAdams po drugi će put postati majka. Iako nije javno potvrdila trudnoću, sada je i više nego jasno da je glumica u slatkom iščekivanju. Zvijezdu filmova 'The Notebook', 'Opasne djevojke' i 'Pravi trenutak' paparazzi su snimili dok je obavljala neke poslove u Los Angelesu, a kroz lepršavu haljinu jasno se nazirao već poprilično veliki trudnički trbuščić

41-godišnja glumica, koja je nedavno s Willom Ferrellom snimila komediju 'Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga', sretnu vijest je očigledno planirala još neko vrijeme zadržati za sebe, no paparazzi su je nedavno snimili na ulicama Los Angelesa, uslikavši pritom i trudnički trbuščić koji je otklonio sve sumnje.