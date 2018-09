Tony Cetinski: Miroslav Rus je na najbolji način opisao što osjećam prema svojoj supruzi

Suranja Miroslava Rusa i Tonyja Cetinskog, rezultirala je još jednom, novom pjesmom i najljepšim poklonom za pjevačevu godišnjicu braka. 'Ja ne znam nikog boljeg od tebe' skladba je sa aktualnog najiščekivanijeg ovogodišnjeg izdanja, Tonyjevog albuma 'Kao u snu', koji je na prvo slušanje osvojio struku i publiku

Miroslav Rus, nije krio zadovoljstvo konačnim rezultatom. 'Što ima ljepše za autora od činjenice da će mu pjesmu otpjevati dobar pjevač, a tek kad ti se zalomi najbolji, kao meni sada! Tony i ja se tražimo godinama i mislim da smo se konačno našli. Cijeli život smo prijatelji, a sada još i zajednička pjesma. Radio sam je bez kompromisa, za dušu, a tako ju je i on otpjevao. Za mene je to već sada jedna od mojih najboljih pjesama. Guštam na najjače. Kladite se na nas', izjavio je.

'Ovu pjesmu Miroslava Rusa, nije bilo jednostavno pretočiti u video spot, ali uspjeli smo i to opet vrhunski, jednostavno, a drugačije baš kakva je i sama pjesma. Upravo tako, kako smo je moj prijatelj autor, i moja malenkost, i snimili u studiju prilikom završavanja albuma. Ova pjesma uistinu je ponovila priču pjesme ‘Kada žena zavoli’ svojevremeno, a to je priča da je publika bila ta, koja ju je toliko zavoljela i prihvatila, pa smo jednostavno morali što prije snimiti video spot.'

'I u ovom spotu kao i u prethodnom ‘General bez činova’, koji usput rečeno ne silazi sa top ljestvica u regiji ,imao sam sreću i privilegiju raditi nešto nesvakidašnje zahvaljujući Paolu Gentiliniju i cijelom timu mojih Rovinjaca i Rovinjki i to me iznimno veseli. Toliko kreativnih ljudi i trenutaka u jednom malom Rovinju, a još znajući da su moji sugrađani, čini me jako ponosnim i sretnim. Ujedno, hvala naravno i svima koji su kupili novi album ‘Kao u snu’, te ga učinili i najprodavanijim izdanjem u regiji. Drago mi je da vas nismo razočarali, da ćemo sa ovog albuma imati možda i najveći broj izrađenih spotova do sada, jer skoro svaka pjesma to zaslužuje', zadovoljan je Tony.