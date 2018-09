Tom Odell nastupa u Tvornici kulture

Mladi britanski kantautor Tom Odell nastupit će u zagrebačkoj Tvornici kulture u nedjelju, 10. veljače 2019. godine

Izuzetno talentirani kompozitor i tekstopisac svoje prve korake ponajviše treba posvetiti Lily Allen, poznatoj britanskoj glazbenici i šefici Columbijinog labela In The Name Of koja je toliko bila očarana Tomovom energijom da ga je odmah potpisala. Debitantski EP 'Songs From Another Love' uključivao je megahit i prvi singl 'Another Love' koji ga je momentalno katapultirao među najjača mlada otočka imena.

Već u svojoj prvoj sezoni Tom Odell je ulovio laskavu titulu na dodjeli 'BRITs' Critics' Choice Award', BBC ga je uvrstio među top 15 autora koji su 'BBC Sound Of 2013', a televizijski debi odradio je u emisiji slavnog Joolsa Hollanda. Prvi duži materijal, album 'Long Way Down' iz 2013. odmah je uhvatio #1 britanske top liste albuma, da bi 2014. Tom zaslužio i prestižnu Ivor Novello nagradu koja se dodjeljuje skladateljima i autorima tekstova.