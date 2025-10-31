ČUDAN POTEZ

Tko tu koga: Ruben Van Gucht ponovo osvanuo s vjenčanim prstenom

D.A.M.

31.10.2025 u 11:05

Ruben Van Gucht
Ruben Van Gucht Izvor: Profimedia / Autor: Belga / ddp USA / Profimedia
Dok Blanka Vlašić blista na konferenciji Sport Innovest 2025 koju je organizirala s Ivanom Brkljačić, njezin suprug Ruben Van Gucht hvali se novim putovanjem, a detalj na jednoj od fotografija odmah je svima zapeo za oko

Na panelima u Zagrebu Blanka Vlašić je pokazala energiju i fokus na projekte koji joj znače: od platforme za besplatne probne treninge za djecu do razgovora s olimpijcima i trenerima, očito uživajući u svom novom, postkarijernom poglavlju. U elegantnom, poslovnom stilu, s osmijehom i jasnim porukama o ulaganju u sport i zajednicu, nekadašnja svjetska prvakinja potvrdila je status uzora.

Ono što je mnogima privuklo pažnju je nedostatak prstena na njezinoj ruci. Ona ga je skinula još u lipnju uslijed napisa o otvorenom braku i ljubavnici odlučivši da se neće oglašavati o privatnim stvarima. Njezin suprug Ruben Van Gucht svojim potezima zbunjuje javnost.

Neshvatljivo ponašanje

Pohvalio se da je otputovao na Sejšele, ali još nije poznato boravi li ondje s nekim u društvu. U jednom od prizora gdje zamišljeno pozira u avionu, može se vidjeti vjenčani prsten na njegovoj ruci. U cijeloj situaciji neobično je to što ga je posljednjih mjeseci belgijski sportski novinar više puta stavljao i skidao.

