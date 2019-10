Tko je Nika Turković? Od djevojčice koja je nastupila na Dječjoj pjesmi Eurovizije do jednog od moćnijih vokala na našoj sceni

Jedno je od neizbježnih mladih imena koje sve više plijeni pozornost svojim glasom i pojavnošću. Preslatka djevojčica koja nas je 2004. predstavljala na Dječjem Eurosongu u Norveškoj s pjesmom 'Hej mali' danas, s 24 godine, ima dinamičnu svakodnevicu jer gura nekoliko uspješnih karijera - glazbenu, agencijsku i influencersku. Vedra i simpatična Nika Turković za tportal je govorila o svom estetskom i pjevačkom izričaju, budućnosti mladih izvođača i bendova, društvenim mrežama i ljubavi

S tri godine znala je cijeli album Olivera Dragojevića napamet, a sa šest godina prvi put je stala pred kameru HRT-a. S osam godina napisala je prve pjesme i prijavila se na Dječju Euroviziju. Nakon tog natjecanja 2004. godine Nika Turković snimila je album 'Alien', na kojem se nalaze i dueti s Tonyjem Cetinskim i Oliverom Dragojevićem, a onda ju je život odveo u nekom drugom smjeru. Nakon završene škole u Zagrebu uputila se u London. Njezin masters degree na Kingston Universityju u Londonu otvorio joj je vrata svijeta marketinga i brendinga. Prije dvije godine vratila se u Zagreb te je godinu dana radila PR, a ove godine zaposlila se u jednoj agenciji na poziciji junior content managera te to uspješno balansira sa svojim glazbenim dijelom života. Obožava nastupati uživo, a nedavno je izbacila novu stvar 'U mraku', za koju dobiva pozitivne reakcije publike. Ova svestrana, darovita i pozitivna mlada dama, koju mnogi uspoređuju s Billie Eilish i koja će sigurno ostaviti trag na domaćoj sceni, u svemu ima veliku podršku svog dečka, glazbenika Matije Cveka.

Prošlo je 15 godina od Dječje pjesme Eurovizije. Zašto ste tako dugo čekali da izbacite pjesmu? Pa kao što i sam naziv kaže, bila je to Dječja Eurovizija, što znači da sam tada zbilja bila dijete. Nakon tolikog uspjeha bilo je dobro da stanem kako bih mogla odlučiti što i kako zaista želim raditi, što sam i napravila. Čekala sam ovako dugo da se educiram, naučim puno, vidim što me zanima u životu te kako želim nastaviti dalje. Nakon što je glazba ipak pobijedila sve moje pokušaje drugačijeg kreativnog stvaranja trebalo je samo skupiti hrabrosti, imati dovoljno dobru stvar i napraviti dobru pripremu. Nadam se da sam u svemu tome i uspjela! Kakva vas sjećanja vežu za to vrijeme? Samo najljepša. To je bio super period u mom životu, u kojem sam zbilja ostvarila ogroman uspjeh i postigla velike stvari. Drago mi je da sam imala to iskustvo jer mi je, čak i za ovo danas, otvorilo mnoga vrata u svijetu glazbe.

Nakon Eurovizije studirali ste u Londonu. Kako to da niste ondje i ostali? Vidite li se u budućnosti kako predstavljate svoju glazbu i u inozemstvu? Vratila sam se iz Londona s puno novih iskustava i znanja koja sam stekla i koja sam ponajprije htjela podijeliti s ljudima u Hrvatskoj. Vratila me ljubav, najviše ona prema obitelji, pa sam tako odlučila doći kući i isprobati ono što sam naumila na ovim područjima. Željela sam predstaviti možda i nešto novo i izazvati samu sebe u pisanju na hrvatskom jeziku, koje mi je do sada ipak malo strano, jer sam već godinama najviše pisala na engleskom jeziku. U ovom trenutku želim ostati ovdje i dalje dijeliti svoju glazbu na ovim područjima, tako da nemam u planu odlaziti.

Kod vas nema golotinje i oskudnih izdanja, na što smo već naviknuli kod većine ženskih izvođača. Mislim da danas malo pogrešno percipiramo golotinju općenito. Ljudi koji vole svoje tijelo i koji su ponosni na njega ponašat će se u skladu s time, a mi smo ti koji ćemo onda od toga ili napraviti skandal ili prihvatiti da se netko baš, eto, osjeća super seksi i želi to podijeliti. Iskreno, nemam problem s tim stvarima - ljudi se jednostavno ponekad osjećaju ugodno pokazujući malo više, pa nekad možda time i prikrivaju neke druge nedostatke. I to je u redu! U kontekstu moje pjesme, ja sam bila poprilično ponosna na ono što smo napravili s umjetničke strane i upravo zato mislim da je glazba trebala govoriti za sebe te da u tom 'pokazivanju' gotovo da nisam bila potrebna. Također, moj stilski i estetski izričaj ne veličaju takvu vrstu pokazivanja jer mi to nije najugodnije, pa bih ostala pri onome što je meni lijepo, ukusno i ugodno. Mislim da je to neka dobra formula - da svi radimo ono što nam se sviđa i što nam je ugodno. Ljudi će uvijek imati nešto reći, pa je poanta da smo mi sami zadovoljni onime što puštamo u svijet.

Kakva je budućnost hrvatske glazbe ako je suditi prema mladim izvođačima i bendovima? Ima li podrške među vama mladima na toj sceni? Mislim da je budućnost glazbe općenito sjajna, a tako i one u Hrvatskoj. Svaki dan se rađa novi glazbenik koji će možda promijeniti svijet i to treba veličati. Mladih izvođača, kao i starijih, ima svakakvih te se zato može pronaći nešto za svakoga, što i čini glazbu - raznolikost. Naravno da ima onih koje osobno ne slušam jer to jednostavno nije po mom guštu, ali sam sigurna da će mnogi to reći i za mene. Važno je da se mladi podupiru, pa tako mogu reći da imam baš neke super kolege čiju glazbu obožavam poslušati i to me jako veseli; volim vidjeti da smo hrabri i da pratimo trendove, ali i dalje na svoj način, te da stvaramo i oplemenjujemo hrvatsku glazbu iz dana u dan. Kakvu glazbu inače slušate i koji su vam omiljeni izvođači? Slušam vrlo sličnu glazbu onoj kakvu stvaram, pa trenutno na playlisti imam Oh Wonder, Soniju, Camilu Cabello, Billie Eilish, Miley Cyrus i njen novi album, Johna Mayera (uvijek), Matta Corbya i Tash Sultanu, ali i novu ZsaZsu te Matiju Cveka od mladih hrvatskih izvođača.

Je li vaš dugogodišnji partner Matija Cvek vaš najveći kritičar? Koliko vam pomaže savjetima jer je i sam u glazbenim vodama? Svoj sam najveći kritičar! Matija i ja smo najbolji prijatelji, što uvijek kažem, pa se na isti način i podupiremo. Poslušam njegove nove stvari i dam svoje iskreno mišljenje, pa tako i on. To nam je baš super caka, jer ne trebamo jedno drugome ništa puno objašnjavati s obzirom na to da smo oboje u glazbi i jako se dobro razumijemo. Što vas najviše veseli prilikom vođenja profila na Instagramu? Estetsko slaganje boja i fotografija. Obožavam to! Jako sam veliki fan fotografije, pa se volim igrati bojama, svjetlima, teksturama i zanimljivim objektima. Iza gotovo svake fotke krije se dosta promišljanja, posebice u zadnje vrijeme, jer fotografiram malo određenije stvari i bavim se time. U svakom slučaju, jako volim taj hobi i zahvalna sam što kroz njega mogu raditi nešto što me zabavlja.