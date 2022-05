Tko je Harlan Coben? Njegove serije na Netflixu redovito završavaju među 10 najgledanijih, bez obzira na kojem su jeziku snimane

Još 2018. Harlan Coben potpisao je višemilijunski petogodišnji ugovor s Netflixom, streaming platformom koja je adaptirala mnoge njegove romane, a zadnje u nizu su britanska miniserija 'Stay Close' i 'Hold Tight' - potonja je samo nekoliko dana nakon premijere dospjela među 10 najgledanijih diljem svijeta, iako je na poljskom jeziku

‘Znao sam pisati na zadnjem sjedištu Ubera, ponajviše zato što ne mogu dugo pisati na istom mjestu. ‘The Stranger’ sam napisao u tri tjedna tijekom vožnji Uberom. Kada je to prestalo funkcionirati, pronašao sam nešto drugo. Neko vrijeme pisao sam u avionima, na dugim letovima. Ono što je zanimljivo to je da volim da me se pomalo ometa dok pišem, zbog toga se moram jače potruditi fokusirati’, priznao je Harlan Coben.

Na Netflixu se može naći čak sedam serija nastalih po njegovim romanima, a to je samo početak. Svoj višemilijunski ugovor potpisao je 2018. na pet godina, a iako detalji nisu poznati, za male ekrane trebalo bi biti adaptirano čak 14 naslova ovog pisca kriminalističkih romana. Ono na čemu je inzistirao to je da nadgleda adaptacije svakog pojedinog projekta, na što su u Netflixu pristali bez puno razmišljanja.

Osim toga, ugovor je jedinstven po tome što je od samog početka dogovoreno da romani, napisani na engleskom jeziku, budu adaptirani na razne strane jezike putem Netflixovih produkcijskih središta diljem Europe, a posljednji primjer toga serija je 'Hold Tight' na poljskom jeziku. Uz to, 'Innocent' je na španjolskom, a 'Gone for Good’ na francuskom.

'Kada sam krenuo u pregovore s Netflixom, rekao sam da sam u Francuskoj imao nekoliko uspješnih suradnji, pa sam im predložio da bi se jedna serija mogla snimati ondje. Oni su na to rekli da je njihova namjera snimati u različitim zemljama, ponajviše u onima u kojima se moje knjige dobro prodaju', priznao je Coben.

Najbolje od svega je to da je Coben postao 'vruća roba' na streaming servisima te je svoju suradnju s njim najavio i Amazon pa će ekranizirati njegov roman 'Utočište' s Jadenom Michaelom u glavnoj ulozi.

‘Ima me puno u mojim pričama. Niti jedan pisac neće vam to priznati, no kada sam počeo svoju seriju o Myronu Bolitaru, puno toga nastalo je tako da si ostvarim neku želju. On je bio pametniji od mene, brži, snažniji. Igrao sam košarku, no on je bio bolji igrač od mene. Kako je serija napredovala, stvarala se napetost među nama. Njegovi su roditelji još uvijek živi, moji su umrli mladi. Njegov životni san je oženiti se i imati djecu, ja sam to napravio. Zapravo smo ljubomorni jedan na drugog.'

Njegovi romani prodani su u više od 75 milijuna primjeraka diljem svijeta na raznim jezicima, stoga ne čudi to da su svi poludjeli za njime. A iako je krenuo u televizijske vode, nije zaboravio svoju prvu ljubav - pisanje romana. ‘Jednostavno volim pripovijedati priče. Volim raditi ovo i to je jedino u čemu sam dobar. Za mene ne postoji drugi život osim ovog. Jednom su me pitali što bih bio da nisam pisac, a jedan moj prijatelj rekao je da bih bio američki senator. Rekao sam da nema šanse, jedino što bih mogao biti je poplun, ništa drugo’, priznao je u svojem intervjuu za Deadline, u kojem je ispričao i sve o svom ugovoru s Netflixom.

‘Snimio sam nekoliko televizijskih emisija za TF1 u Francuskoj, a bile su uistinu dobre i Netflixov radar ih je zamijetio. S mojom producentskom kućom i s Netflixovim međunarodnom divizijom stvarali smo ‘Safe’, a onda su oni poželjeli snimiti jednu seriju u Francuskoj, pa jednu u Velikoj Britaniji…. Nakon toga došli smo na ideju da potpišemo ugovor. Mrzim ovaj izraz, no imali smo uistinu zajedničku viziju onoga što želimo učiniti, a oni su obećali da me neće tjerati na drugu, treću, četvrtu ili petu sezonu. Na meni je bilo hoću li napisati šest, osam ili 10 epizoda, bilo je važno jedino to da priča funkcionira.’

Kako je rekao, iako Netflix javno ne govori o brojkama i gledanosti, njemu ih dostavljaju, no on se obvezao na tajnost podataka. Ipak, posebno je zanimljiva priča oko toga kako bira kojoj će zemlji dati da adaptira njegov roman. ‘Kada smo se dogovarali za ‘The Innocent’, susreo sam se s mnogim timovima iz Brazila, Njemačke… No tek je glavni u španjolskom timu rekao da bi ‘The Innocent’ bio savršen za njih i Oriola Paula. Susreo sam se s Oriolom u New Yorku i kliknuli smo. Bili smo poput braće od prvog dana. I onda smo napravili idući korak.’

Prije negoli je postao pisac Coben je radio u turističkoj agenciji, a njegov je posao bio putovati u različite zemlje kako bi dogovorio putovanja, izlete… Upravo zbog toga mu i ova suradnja odlično sjeda. Ono što je i sam primijetio to je da trenutno vlada zlatno doba televizije te da prije recimo pet godina niti jedan Amerikanac ne bi pogledao seriju na nekom drugom jeziku osim engleskom, iako je riječ o vrhunskim proizvodima. No s vremenom se i to počelo mijenjati.

Unatoč tome što ima posla preko glave, Coben još uvijek ne razmišlja o odmoru. ‘Nisam baš dobar u uzimanju pauze. Život se svodi na ravnotežu. Tako primjerice uvijek volim pisati ujutro i ako ne pišem ili razmišljam o pisanju ili stvaranju, nisam u ravnoteži. Ne vidim da će takvo što uskoro prestati, no, kako se kaže, čovjek planira, a Bog se smije.’