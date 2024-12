Tko je bila Eminemova majka koja je preminula u dobi od 69 godina

Eminem (52) i njegova majka imali su turbulentan odnos, a glazbenik ju je javno prozvao u svojoj pjesmi iz 2002. 'Cleanin' Out My Closet', što je dovelo do toga da ga ona tuži tražeći 11 milijuna dolara zbog klevete da ga je zanemarivala i zlostavljala.

ABC News je izvijestio da je, iako je sudac presudio u njezinu korist, Debbie dobila samo 25.000 dolara od 11 milijuna dolara koliko je tražila. U konačnici je imala pravo samo na oko 1600 dolara nakon odvjetničkih troškova.

Ipak, kasnije su izgladili odnos, posebno kad je Eminem objavio pjesmu 'Headlights',

Proteklih godina bili su u boljim odnosima. Kada je primljen u Kuću slavnih rock and rolla 2022., čestitala mu je porukom na društvenim mrežama.

Eminemov otac s kojim nije bio u kontaktu preminuo je 2019. u 67. godini. Osim Eminema, Debbie je imala još jednog sina, Eminemovog polubrata Nathana Mathersa.