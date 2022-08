Tko god je mislio da je Jennifer Garner tužna zbog vjenčanja Bena Afflecka i Jennifer Lopez, vara se - jako je sretna i to zbog pomalo sebičnog razloga

Jennifer Garner oduvijek je bila velika podrška svom bivšem suprugu Benu Afflecku. Iako nije bila prisutna na njegovom vjenčanju s Jennifer Lopez, to ne znači da nije sretna zbog njega. Posve suprotno, a za to ima i jedan mali, sebični razlog

'Siguran sam da je oduševljena što se riješila svog četvrtog djeteta', rekao je izvor koji poznaje i Bena Afflecka i Jennifer Garner, spominjući sve što je glumica učinila za svog bivšeg supruga, piše Page Six. Djeca bivšeg para, 16-godišnja Violet, 13-godišnja Seraphina, te 10-godišnji Samuel bili su prisutni na očevom vjenčanju, a izvori bliski paru za Page Six su rekli kako nije poznato je li Garner uopće bila pozvana na vjenčanje.

Na raskošnoj ceremoniji gdje je 50-godišnji Ben stao pred oltar i zavjetovao se na vječnu ljubav svojoj staroj-novoj ljubavi, 53-godišnjoj Jennifer Lopez, Jennifer Garner nije bila prisutna, no to ne znači da nije bila sretna zbog Bena.

Drugi izvor blizak par izjavio je za Page Six da, iako Ben Affleck više nije u 'Jenniferinim (Garner) rukama, bivši par će uvijek ostati čvrsto povezan. ‘Jen je uvijek svemu pristupala na isti način, bez obzira s kim je Ben bio. Imaju zajedničku djecu pa ako padne u još jednu krizu ili poklekne, to bi ujedno bio i njezin problem,' otkrio je izvor blizak glumici.

Zvijezda serije '13 Going on 30' odrasla je u Charlestonu i udala se za Afflecka 2005., godinu dana nakon razvoda od glumca Scotta Foleya. Izvor koji poznaje nju i Afflecka istaknuo je: 'Jen je odrasla s roditeljima koji su bili u sretnom braku, a njezine sestre su se udale, tako da znam da je htjela da to uspije. Ali nakon svega je nastavila je dalje.'

'Znam da će Jen uvijek brinuti za Bena. Uvijek je bila tu za njega. Imaju troje djece i ona ga je voljela svim srcem,' rekao je prije nekog vremena izvor koji poznaje bivši par. 'Sigurna sam da bi željela da on bude sretan, ali ona ima svoj život i svog dečka.'

Jennifer Garner je upravo završila snimanje svoje nove Apple + serije 'The Last Time I Saw Him' u Austinu, Texas. Film je temeljen je na hit romanu Laure Dave, a producirala ga je tvrtka Reese Witherspoon. Također je suosnivačica i glavna direktorica robne marke Once Upon a Farm, vodećeg proizvođača svježih grickalica za djecu. 'Jen radi, sretna je,u vezi je s Johnom i odlično joj je,' rekao je izvor blizak glumici nedavno.