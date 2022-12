Tihana Harapin Zalepugin o prvom Božiću bez voljenog Saše: 'Tuga postaje još veća, a praznina sve dublja'

Cijenjena modna agentica obilježava prvi Božić bez supruga, legendarnog televizijskog urednika i voditelja Saše Zalepugina koji je preminuo 25. studenoga. Kazala je da 'nikako ne želi biti nametljiva sa svojom tugom, svjesna okruženja koje gotovo svaki dan nekome oduzme osobu koju su neizmjerno voljeli i bez koje im život postaje besmislen'. Otkrila je kako on uspijeva ublažiti veliku bol i tugu

Ispričala je kako se nosi sa svime što ovakav veliki gubitak nosi.

'Kako sada dalje? Kako preživjeti sa sjećanjima i biti svjesna da je to zaista prošlost? Toliko toga nema nikad više! Kako objasniti našoj maloj čivavi Mini da on nikada više neće otvoriti vrata pred kojima ga ona još uporno čeka? Eto, pitam se i tuga postaje još veća, a praznina sve dublja. Ali molim vas pustite me da vjerujem u naš ponovni susret negdje gore u Svemiru, pustite me da vjerujem kako je ON tu uz mene, pustite me da vjerujem kako me čuva i neće dopustiti da klonem', poručila je modna agentica.