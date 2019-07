THE STRANGE u sklopu šeste sezone Ljeta u MSU sviraju 6.7.

THE STRANGE za sve poklonike atmosferičnog alternativnog pop-rocka i americane sviraju 6.7. u MSU. Grupa je nastala kao rezultat suradnje nekadašnjih „The Bambi Molestersa“, jednog od najpriznatijih hrvatskih bendova na međunarodnoj sceni 2000-ih godina i Chrisa Eckmana, američkog kantautora, skladatelja i producenta, također bivšeg člana kultne grupe Walkabouts iz Seattlea

Uz koncert The Strangea, po cijeni jedne ulaznice, u Muzeju suvremene umjetnosti moći ćete pogledati čak tri izložbe: samostalnu izložbu umjetnice Mirjane Vodopije „Lutajući krajolik“ zatim izložbu jednog od najznačajnijih njemačkih umjetnika druge polovice 20. stoljeća Sigmara Polkea "Glazba nerazjašnjenog porijekla", te novootvorenu izložbu Heima Zoberniga, jednog od najznačajnijih austrijskih suvremenih umjetnika.

Uz izložbe, prije početka koncerta, u 20.50 sati očekuje vas i performans Vanese Imrović pod nazivom „Simultaneous metamorphosis“ u kojem umjetnica predočuje publici proces nastajanja likovnog rada simultanim plesanjem likovne inspiracije, faze i tijeka stvaranja. Plesno uranjanje u slikarstvo kroz ulogu slikarice u istraživalačkom promišljanju dovodi publiku u atmosferu crvenog, gdje se javlja slikarska faza prije konačnog završetka plesne likovnosti. Tempera je (inače slikarska tehnika) inicijalno sredstvo koje plesačica koristi za oblikovanje pokreta. Metamorfoze nastaju u impromptu interakciji izvođačice s papirom i bojom. Bijelo polje kao zadatak, čista ploha kao ishodište slike, slika kao posljedica pokreta vođenim effortima, slika kao novonastala reakcija na plesnu cjelinu. Cjelina od fragmenata emocionalnih žarišta.

Također, već tradicionalno, u dvorani Gorgona MSU-a moći ćete pogledati projekcije najboljih filmova MSU kina, a ovoga puta prikazujemo glazbeni dokumentarni „Whitney: Biti svoja (Whitney: Can I Be Me) redatelja Nicka Broomfielda u dva termina 18.00 i 20.00 sati. Film donosi priču o svakodnevnoj borbi kraljice popa Whitney Huston sa slavom, ovisnošću i ulogama supruge i majke. Iako je Whitney u svojoj karijeri zaradila na desetine milijuna dolara, češće bila na vrhu top-lista nego sami Beatlesi, nikad nije imala privilegiju biti slobodna i vjerna sama sebi.

Nastavljamo i s književnim tribinama, a srpanjski program u subotu, 6.7 u 20 sati otvaraju generacijski bliski, mladi, ali izrazito produktivni, hvaljeni i priznati književni glasovi, Monika Herceg i Darko Šeparović. Monika Herceg govorit će kako o svojoj debitantskoj zbirci „Početne koordinate“ (SKUC Ivan Goran Kovačić, 2018), tako i o novoj zbirci čiji se izlazak iščekuje. Pjesnik Šeparović će pak predstaviti svoj debitantski, nagrađeni roman „Krvotok“ (Gradska knjižnica Rijeka, 2018). Oboje autora svojim nas efektnim djelima vode u izolirane geografske i lirske prostore koje prate melankolija i turobna atmosfera.

Ulaznice za multimedijalni program Ljeto u MSU 2019 – The Strange možete kupiti putem sustava EVENTIM i na recepciji MSU-a od utorka do nedjelje od 11 do 18 sati i subotom od 11 do 20 sati. Broj ulaznica je ograničen, a cijena ulaznica za koncert plus još 4 dodatna popratna programa je i dalje nevjerojatnih 85 kn!