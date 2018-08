Texas - Koncert nakrcan hitovima konačno u Zagrebu

Škotska grupa Texas gostovati će 30. rujna po prvi puta u Hrvatskoj

Aktualna turneja 'Jump On Board' koju Texas donose u Zagreb aktivna je već nekoliko mjeseci te je izbrusila set listu na koju je grupa uvrstila uvjerljivo najpoznatije i najvažnije pjesme iz kataloga.

Hitovima iz prve faze karijere (od osnutka 1988. do 2000.) posvećeno je daleko najviše vremena na koncertu. Publika u Zagrebu čuti će tako “I Don't Want a Lover”, “Summer Son”, “In Demand”, “Black Eyed Boy”, “Say What You Want”, “Inner Smile”, “Halo”, “When We Are Together”, “Everyday Now”, “In Our Lifetime”, “Thrill Has Gone”, “Tired Of Being Alone” i “So Called Friend”. S izdanja “The Conversation” izvodi se istoimena pjesmal, dok je aktualan album zastupljen s tri singla - “Let's Work It Out”, “Tell That Girl” i “Midnight”. Kraj nastupa, na dosadašnjoj turneji, pripada obradi klasika Marka Jamesa, “Suspicious Minds”, koju su Texas, nakon Elvisa Presleya, izveli najviše puta.