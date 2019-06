Teški trenuci za Tonyja: 'Dubravka Cetinski je stabilno zahvaljujući cijelom medicinskom osoblju KBC-a u Rijeci'

Supruga Tonyja Cetinskog, Dubravka, trenutačno se oporavlja u riječkoj bolnici, objavio je pjevač na svom Instagram profilu ne otkrivajući što joj se dogodilo

Na Instagramu se oglasila i Dubravka, no iako je njezin profil zaključan, Tony je repostao njezinu poruku: 'Hvala svim mojim anđelima čuvarima, medicinskom osoblju KBC-a Rijeka. Uskoro nastavljamo turneju SAMOLJUBAV – next stop Tašmajdan ( Bg ). Ono što nas ne slomi, to nas ojača. P.S. Hvala Tony Cetinski što si mi život spasio. Sada smo 1:1'.