Taylor Swift otvoreno o ulasku u 30-e: 'Ne živciram se oko kilograma, trendova ni mišljenja drugih ljudi'

Još kao mlada tinejdžerka ušla je u svijet glazbe i naglo postala svjetski poznata. Za nekoliko dana ova uspješna kantautorica i muzičarka puni 30-u, a u kako s godinama raste njezina slava i uspješna karijera. Oko starenja se, kaže, uopće ne zabrinjava, a novom se životnom desetljeću iznimno raduje

'Postoje određeni dijelovi u mojoj glavi u koje ne zalazim mnogo. Primjerice ne živciram se oko kilograma i svog tijela, oko toga jesam li u trendu, kao ni oko mišljenja drugih ljudi. Ne zanima me misle li da sam cool ili ne, zapravo ne zanima me uopće što misle o meni', objasnila je Taylor te dodala: 'Takve stvari trebate staviti po strani. Mislim da to svatko shvati kako stari, a uz to nadam se i da postajemo nešto mudriji'.

Nadovezala se kako je od mnogo ljudi čula da su 30-e sjajno razdoblje te da se iznimno veseli novom životnom periodu u koji ulazi.

Atraktivna plavuša naglasila je kako u teškim trenucima, uvijek rado posjeti online stranice glumice Jameele Jamil, koja često objavljuje inspirativne citate o pozitivnom pogledu na svijet, svoje tijelo i izgled.