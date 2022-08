Tame Impala stižu u Pulu na krilima viralnog hita i suradnje s Dianom Ross

Pjesma 'One More Hour' Tame Impale najnoviji je viralni hit, a radijski eter osvojili su i suradnjom s Dianom Ross

Na krilima kako aktualnih tako i svih prethodnih uspjeha, australski bend Tame Impala, 17. kolovoza će održati svoj prvi samostalni nastup u Hrvatskoj i to u jedinstvenom okruženju pulske Arene.

Naime, pjesma 'One More Hour' s albuma 'The Slow Rush' Tame Impale je nakon trending videa na TikToku doživjela novi porast slušanosti! Viralni video je zabilježio 5.7 milijuna pregleda i skoro milijun lajkova čime je pjesma Tame Impale doživjela veliki povratak - i to dvije godine nakon što je izvorno objavljena. Koncert u Areni upravo je i dio svjetske turneje Rushium kojom bend promovira album 'The Slow Rush'.

Osim povećanja slušanosti i naglog rasta streaming brojki (čak 18 milijuna streamova u posljednjih mjesec dana samo na Spotifyju), zabilježen je i znatan broj novih korisnika koji su pjesmu na nekoj glazbenoj platformi poslušali što se, paralelno, znatno odrazilo i na pjesme s albuma 'The Slow Rush', ali i potaknulo interes za sveukupni glazbeni katalog Tame Impale.