Svoj glavni problem pretvorila je u adut: Kako je mucanje pomoglo Emily Blunt da postane jedna od najtraženijih glumica današnjice

Na pragu 40-e, Emily Blunt osvojila je brojna priznanja za svoj glumački talent. Osvojila je tako Zlatni globus, ali i nagradu koju dodjeljuje Udruženje filmskih glumaca. Tu su i tri nominacije za BAFTA-u, a 2020. Forbes ju je uvrstio među najplaćenije glumice svijeta. Iako je se i dalje mnogi najradije sjećaju po ulozi u hit filmu ‘Vrag nosi Pradu’, Blunt je trenutno glavna zvijezda HBO-ove serije ‘The English’

U Londonu je 23. veljače 1983. godine rođena Emily Olivia Leah Blunt kao drugo od četvero djece bivše glumice i učiteljice Joanne i odvjetnika Olivera Blunta. Odrastala je sa sestrama Felicity i Sussanah te bratom Sebastianom, a oni su joj bili najveća podrška kada su je djeca zadirkivala. Naime od sedme pa do četrnaeste godine Blunt se borila s mucanjem do te mjere da je jedva izgovarala svoje ime i prezime.

‘U školi sam uvijek bila na meti i stalno su me zafrkavali. Mrzim sve koji maltretiraju druge i koji su bezobrazni’, svojedobno je priznala. Na kraju joj je upravo sve to bilo najveća motivacija da se suoči s mucanjem i, kako kaže, 'riješi taj problem'. Inače, javnosti je u intervjuu koji je svojedobno dala za magazin People otkrila da mucanje nije bilo ništa neobično u njezinoj obitelji jer su se s istim problemom borili njezin ujak, rođak, ali i djed. ‘Nema to nikakve veze s tjeskobom. To je samo neka vrsta moždane sinapse koja se događa ljudima genetski predisponiranima za to. Najgore je kada mucate s 12, 13 godina.’

Upravo joj je gluma, kojom ju je zarazio školski učitelj, u tome najviše pomogla, no priznaje da se i dalje, kada je jako umorna, mucanje vrati. ‘Učitelj mi je preporučio glumu smatrajući da je to najbolji način da se suočim s mucanjem. Bila je to terapeutska metoda koja se pokazala uspješnom. Jedino kada ne bih mucala bilo bi kada bih glumila da sam netko drugi.’

Zbog svega što je prošla i iskustva koje je stekla u savladavanju mucanja odlučila je pomoći drugima, stoga volontira u upravnom odboru Američkog instituta za mucanje. ‘To je uistinu velik problem za mnoge ljude, ne samo za djecu. Mnogo je 40-godišnjaka i 50-godišnjaka koji nisu mogli dobiti posao kakav zaslužuju upravo zbog toga’, kaže.

Iako je isprva pohađala školu u jugozapadnom dijelu Londona, sa 16 godina prebacila se u privatni koledž u Surreyju, poznat upravo po tome što je posvećen razvijanju talenata kod još neotkrivenih umjetnika. Nakon što je odabrana za jednu od glumica u školskoj produkciji rock opere sudbina je upetljala svoje prste. Naime upravo ju je tamo, u publici, pronašao agent koji ju je odlučio predstaviti svijetu.

Priča koja je posebno zanimljiva i koja je vezana uz njezino odrastanje ona je da je u mlađoj dobi htjela postati pjevačica, no snove su joj potom srušili producenti koji su od nje željeli napraviti kopiju pop pjevačice. ‘Kada sam shvatila da producenti od mene žele napraviti novu Britney Spears, uplašila sam se i preko noći odustala od pjevačke karijere. Jednostavno nisam bila materijal za novu pop princezu’, priznala je u jednom od mnogobrojnih intervjua i dodala kako se nada da njezina snimka, koje se srami, neće nikada procuriti u javnost. Odluka da postane glumica promijenila joj je život, a ona sama, otkako se pojavila na filmskim platnima u samim počecima 2000-ih, postala je miljenica kako publike, tako i kritičara, a i danas je smatraju jednom od najboljih glumica svoje generacije. Koliko je predana svom poslu, govori to da je snimala i u trudnoći, ne ustručavajući se odraditi sve što se tražilo od nje.

Prva prava uloga bila joj je u predstavi ‘The Royal Family’ na West Endu, a u kojoj je glumila rame uz rame uz legendarnu Judi Dench. Upravo za tu ulogu dobila je nagradu za najbolje novo lice, ali i priliku života. Naime Emily se toliko svidjela Dench da ju je ova ‘uzela pod svoje’ i odlučila podučavati. ‘Naučila me svemu što danas znam - kako da budem graciozna, ali i kako želim da moja karijera izgleda. Samo jedna pogrešna osoba može uništiti sve.’ A onda je stigla uloga koja joj je otvorila vrata Hollywoda - ona u filmu ‘Vrag nosi Pradu’.

Našla se tako uz Anne Hathaway, ali i Meryl Streep, s kojom je glumila u još jednom filmu, ‘Into the Woods’. Taj je film itekako ostao u sjećanju obiju dama jer je na snimanju Blunt doslovce spasila život oskarovki. Naime tijekom uvježbavanja scene u kojoj je glumila vješticu Meryl je skočila na stol, no u tom joj se trenutku noga zaplela u haljinu te je počela padati i skoro je glavom udarila o beton. Svi na setu ostali su skamenjeni, osim Blunt, koja je u tom trenutku bila trudna. Ona je skočila i uhvatila Meryl u letu te joj spasila život.

A da joj je gluma ostvarila sve njezine snove, govori i podatak da je upravo zahvaljujući njoj upoznala ljubav svog života - glumca Johna Krasinskog, s kojim danas ima dvije kćeri. Za njega se udala 2010. godine. Tada je održano bajkovito vjenčanje na najromantičnijem talijanskom jezeru Como, u vili Georgea Clooneyja, a kako je sve počelo, niti jedno od njih nikada nije krilo. Kako je i sam Krasinski nebrojeno puta rekao, bila je to ljubav na prvi pogled, a veza je počela 2008. godine.

‘U to vrijeme zaista nisam tražio vezu, razmišljao sam o pauzi i selidbi iz Los Angelesa. Tada sam upoznao nju i bio sam jako nervozan jer sam bio uvjeren da ću se zaljubiti u nju. Upoznali smo se, rukovali i ja sam joj rekao: ’Sviđaš mi se’’, otkrio je Krasinski dok je Blunt rekla da se taj prvi susret dogodio u restoranu. Tada još uvijek nije znala tko je on, iako joj je bio poznat, no to se pokazalo nevažnim jer ga je poznavala prijateljica s kojom je bila na večeri.

‘Raspravljale smo o tome koliko uživam u samoći, a onda me prijateljica prekinula i rekla: ‘O, bože, eno mog prijatelja Johna.' I to je bilo to’, rekla je te nastavila: ‘Trenutak u kojem sam upoznala Johna doslovce mi je promijenio život. Uz njegovu potporu osjećam se nepobjedivom.’ Ipak, njihov prvi izlazak i nije bio baš kao iz bajke. Budući da nije bio siguran da će mu uspjeti osvojiti Emily, odlučio ju je na prvi spoj odvesti u streljanu, a to je priznao gostujući 2012. kod Conana O’Briena: ‘Mislim da sam bio uvjeren da nikada neću biti s njom, zato sam i poželio upropastiti sve u startu.’ Čim ju je ostavio kod kuće, Emily mu je poslala poruku rekavši da se provela kao nikada u životu, stoga se ipak čini da je to bio dobar odabir jer su od tada njih dvoje nerazdvojni.

Tek kasnije doznala je da je njezin dečko ujedno njezin najveći obožavatelj i to iz perioda u kojem se nisu poznavali. Naime Krasinski je priznao da je pogledao film 'Vrag nosi Pradu' oko 75 puta. ‘To je jedan od onih filmova koje, kad na njih naletite pretražujući TV kanale, jednostavno morate gledati do kraja. Kada me pitala jesam li gledao taj film, priznao sam da sam ga odgledao 75 puta. Sretan sam što je i nakon toga ostala sa mnom i nije shvatila da se zapravo udala za stalkera’, rekao je, smijući se, za Glamour Krasinski.