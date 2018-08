Svjetska elita elektronske glazbe danas stiže na Zrće

Večeras na plaži Zrće počinje šesto izdanje Sonusa, prema izboru fanova najboljeg hrvatskog festivala, u sklopu kojega će do 24. kolovoza nastupiti svjetska glazbena elita

Od nedjelje 19. kolovoza do petka 24. kolovoza u klubovima Papaya, Aquarius i Kalypso, na plaži Zrće, nastupit će više od 60 imena svjetske elektroničke scene, među kojima i Solomun, Maceo Plex, Marco Carola, Loco Dice, Sven Väth, Richie Hawtin, Ricardo Villalobos, Jamie Jones, Seth Troxler, Adriatique, Âme DJ, Dixon, Peggy Gou, Rødhåd, Pan-Pot, Charlotte De Witte, Nastie, Amelie Lens, Adam Beyer, Recondite, The Martinez Brothers, Tale Of Us i mnogi drugi, kao i regionalne DJ snage.