Svi muškarci u životu Jennifer Lopez: Je li nakon pet zaruka i tri vjenčanja napokon pronašla onog pravog

Glasi za jednu od najljepših žena svijeta, a najpoznatija je po svojim slavnim atributima na koje rijetko tko ostaje imun. Latino diva Jennifer Lopez tijekom dugogodišnje karijere bila je i ostala tiha patnja mnogih muškaraca. Šansu ljubavi dala je nekoliko puta, iza nje je tri propala braka i čak četiri prekinute zaruke, a tu su još neke ozbiljne veze koje su se raspale zbog nepremostivih razlika. U 50-oj je, izgleda sretnija no ikad te je spremna za novi brak s Alexom Rodriguezom

Tri godine nakon prekida s prvom ljubavi, Jennifer je utjehu pronašla u kubanskom konobari Ojaniu Noi , koji je tada radio u New Yorku. Strastvena veza nakon kratkog je perioda završila brakom, koji nažalost nije dugo potrajao. Par se razveo nakon nešto manje od godinu dana i to zbog nepomirivih razlika. Mnogi razvod povezuju zbog uzlazne putanje njezine karijere i sve veće popularnosti tada 28-godišnje Lopez . Par se nažalost nije razišao u lijepim odnosima, pa su se nekoliko mjeseci kasnije povlačili po sudovima.

'Bilo je to krivo vrijeme, kriva stvar. Tko zna što bi se dogodilo, o tome ne treba razmišljati, ali neupitno je da je to bila velika ljubav', rekla je Lopez nakon prekida trećih po redu zaruka.

'Nakon razvoda mi je bilo prilično teško. Rekla sam tada sama sebi: Napravit ću to. Bit ću poput Diane Keaton u filmu ‘Ljubav nema pravila’, u slučaju da se više nikada ne udam i ostanem zauvijek sama. Mislila sam – ako više nikada i ne pronađem ljubav, bit ću sretna u svom prekrasnom domu u i imat ću svoju djecu koja će me stalno posjećivati'

Baš kada su svi pomislili da je neuhvatljiva i da jednostavno nema sreće u ljubavi, Jennifer je upoznala glazbenika Marca Anthonyja i tada kreće najveća ljubavna priča u njezinu životu. Strastvenu vezu par je okrunio brakom 2004., i to samo nekoliko danas nakon što je Anthony razveo od bivše žene Dayanare Torres. Mnogi su bili u šoku, ali Jennifer i Marck djelovali su zaljubljeno do ušiju. Vjenčanje je održano u njihovoj vili na Beverly Hillsu i to pred tek 40 gostiju.

Godine iza razvoda od oca svoje djece Jennifer je posvetila sebi, karijeri koja je tada bila uspješnija no ikad. Izdala je nekoliko hitova koji su joj donijeli vrtoglave iznose na račun. No, 'Jenny from the block' kako su je od milja nazivali njezini najvjerniji fanovi, ni onda nije zapustila ljubavni život.

Pet godina hodala je s Casperom Smartom, ponovno svojim pratećim plesačem koji je s njom išao na sve turneje po svijetu.