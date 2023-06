Svi ljubitelji popularnih ljetnih hitova našli su se na ovom mjestu

Dok temperature još uvijek variraju, prošli vikend nam je dao nade da se veselimo ljetu 2023. Sva sreća da je na Jarunu bilo sunčano na ugodnih +20 u hladu. Znali su to i svi ljubitelji glazbe i pića s mjehurićima, kojima nije promaknulo veselo dnevno događanje na Jarunu. No, osim što je prvi vikend u lipnju prilika za slavlje u čast dolasku ljeta, 3.6. obilježava se Svjetski dan cidera. Zato je cider Somersby, omiljen među Hrvatima, došao je u prvi plan kao dio Somersby Summer Pop Up Gardena!

Neometano chillanje u lounge zoni, zvukovi koji pozivaju na ples, omiljena pića s mjehurićima i interakcija igrama, razveselili su prolaznike i posjetitelje Malog jezera Jaruna. U glavnoj ulozi ovog puta je bila jabuka, ključni sastojak razblaženog voćnog vina, cidera. Svi ljubitelji Somersbyja i oni koji su to tek postali naučili su sve o pripremi cidera, Somersbyju i Somersby trenucima.

Gdje su osvježavajuća pića s puno leda, uvijek je i dobra glazba, za koju se pobrinuo DJ Turk.

Latino dance, rumba i poznati hitovi u house izvedenicama oduševili su posjetitelje. Živahan ritam ljetnog ambijenta bio je popraćen je zaraznim melodijama, pozivajući posjetitelje na uživanje u ritmu, plesu i smijehu. Naravno, uz dobru zabavu, tu je uvijek Somersby kojeg su posjetitelji imali prilike kušati. Omiljeni ljetni napitak na našem tržištu dostupan je u čak šest okusa: Jabuka, Kruška, Borovnica, Lubenica, Mango Limeta i Marakuja Naranča.

Zadnji okus, Marakuja Naranča, posebno je zaintrigirao posjetitelje kao najnoviji član obitelji Somersby jer okusom podsjeća na ljetne koktele i poziva na veselu zabavu. Za klasičare je i dalje omiljeni okus Jabuka, kao neizostavna baza cidera i voće koje odolijeva svim sezonama. Kada je kušamo u obliku cidera, poprima jednu novu dimenziju okusa. Osim okusom, jabuka se ističe brojnim drugim kvalitetama o kojima je bilo riječi na Somersby Summer Pop Up Gardenu.

Posjetitelji su Gardena na Jarunu, osim edukativnih pitanja i odgovora, imali prilike zaigrati zabavne tematske i igre i osvojiti jednako zabavne nagrade. Poput Somersby mercha, kape, T-shirta i tote torbe, idealnih modnih dodataka i outfita za plažu. Još puno smijeha, iznenađenja i mjehurića Somersby donosi u ushićenja u narednim mjesecima. Za najbolju zabavu ovog ljeta zgrabi omiljeni cider u lokalnom kafiću i pridruži se valu svježine!