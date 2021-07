Svi govore samo o njemu: Dino Jelusić pokazao tko mu se sve javio od glazbenika nakon velike vijesti o dolasku u kultni bend Whitesnake

Pandemija korona virusa na grubi je način dotakla čitav svijet, duboko promijenila način na koji živimo i zaustavila mnogo toga pa i glazbenu industriju. No svjetska imena vraćaju se na scenu, a na novu europsku turneju u svibnju 2022. sprema se i kultni bend Whitesnake i to s našim pjevačem koji je postao njihov član

Podsjetimo, Whitesnake je hard rock bend iz Velike Britanije. Osnovani su nakon što je David Coverdale izašao iz Deep Purplea. Najviše su slave stekli svojim svevremenskim singlom 'Here I Go Again'. Inače, Whitesnake je prije dvije godine nastupao na Šalati u Zagrebu, kada im je upravo tadašnji bend Dine Jelusića - Animal Drive bio predgrupa.