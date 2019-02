Svi bruje o njihovoj ljubavi: Slavna glumica ulovljena u zagrljaju 20 godina mlađeg komičara

1/14

Već se neko vrijeme šuška o ljubavi između 45-godišnje britanske glumice Kate Beckinsale i 20 godina mlađeg komičara Petea Davidsona, a njihove prve zajedničke fotografije potvrdile su nagađanja o njihovoj vezi. Beckinsale i Davidson viđeni su zajedno u petak kada su držeći se za ruke napustili jedan losanđeleski ugostiteljski lokal u kojem se održavaju stand-up komedije. Vidno uznemireni zbog paparazza koji su ih ispratili do automobila, glumica i komičar ubrzali su korak, no jedno drugo nisu ispustili iz ruku. Nagađanja o njihovoj vezi počela su prošlog mjeseca kada je portal Page Six ekskluzivno objavio vijest o tome da su glumica i komičar bili bliski na dodjeli Zlatnih globusa. Nepoznati izvor otkrio je da je su Beckinsale i Davidson 'svo vrijeme koketirali i sjedili vrlo blizu jedno drugome' te da se 'Kate smijala na njegove šale, držeći ruku na njegovom koljenu'. Davidson, kojeg publika ima priliku pratiti na američkom skeč-showu 'Saturday Night Live', donedavno je bio u vezi s pjevačicom Arianom Grande s kojom je i objavio zaruke, dok je Beckinsale ranije bila u braku s redateljem Lenom Wisemenom s kojim je objavila razvod 2016. godine.