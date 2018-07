Sve je spremno za krštenje najmlađeg princa, a evo po čemu će biti specifično

U ponedjeljak, 9. srpnja, u kraljevskoj kapelici, baš poput svog starijeg brata, princa Georgea, krstit će se najmlađi sin princa Williama i Kate Middleton - princ Louis Arthur Charles, a ono što je svima 'zapelo za oko', podatak je da se tamo jedino nije krstila princeza Charlotte. Mnogi se pitaju rade li to William i Kate razliku među svojom djecom, ili se razlog krije u nečem drugom

Postavlja se pitanja zašto se napravila razlika među braćom i sestrama i zašto se muški potomci krste u kapelici u sklopu St James' Palace, a ženski u crkvi u Sandringhamu? Treći u liniji za tron, princ George krstio se 2013. godine, kada je imao tek tri mjeseca, a sad će istu čast imati i njegov mlađi brat. Osim njih dvojice, na istom je mjestu krštena i princeza Beatrice od Yorka, kao i lord Frederick Windsor i lady Gabriella Windsor.

No, jedina kći princa Williama i Kate Middleton krštena je u crkvi Svete Marije Magdalene, no razlog druge lokacije ne krije se u tome da su htjeli raditi razliku među djecom, već, nagađa se, zato što je u to vrijeme četveročlana obitelj živjela u blizini, ali i zato što je tamo 30. kolovoza 1961. godine krštena i Charlottina prabaka, princeza Diana, čije je puto ime bilo Charlotte Elizabeth Diana.