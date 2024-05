Sve je počelo telefonskim razgovorom: Luka i Vanja Modrić slave godišnjicu braka

U svojoj iznimnoj sportskoj karijeri potpisivao je brojne važne ugovore. No, definitivno najvažniji potpis stavio 2010. pred matičarom. U lipnju 2011. imali su veliko vjenčanje, a Vanju je do oltara u crkvi Majke Božje Lurdske u Zagrebu dopratio Zdravko Mamić.

Podsjetimo, Luka je upoznao Vanju kao 19-godišnjak, a ona je tada radila za Mamić Sport Agency. Nogometaš je tada počeo igrati za Dinamo, a njihov prvi susret bio je u zagrebačkom kafiću 2004. No kako su pisali domaći mediji, osjetili su da je to to već preko telefonskog poziva koji je trajao tri sata. Supružnici su tijekom braka dobili sina Ivana i kćeri Emu i Sofiju.