Susan Sarandon žestoko kritizirala današnji način dodjele Oskara

Američka glumica Susan Sarandon koja je na filmski festival u Torontu došla predstaviti svoj najnoviji film, kritizirala je kulturu dodjele Oskara koji se danas više nego ikada kupuju višemjesečnim lobiranjem i novcem

'Bila sam pet puta nominirana i jednom sam osvojila Oskara no u to vrijeme za to se nije morao trošiti novac', rekla je glumica koja je slavni 'kipić' osvojila za ulogu sestre Helen u filmu "Odlazak u smrt" (Dead Man Walking) iz 1995.

'Takvo što danas više ne bi bilo moguće', rekla je glumica.

Osudila je kampanje lobiranja koje se vode šest mjeseci prije svečane dodjele zlatnih kipića i uključuju svečane domjenke i projekcije za VIP goste i druge utjecajne ljude.