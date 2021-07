Šulić i Hauser u novom spotu prošetali kroz 10 godina karijere i najavili novi album

Naš svjetski poznati violončelistički dvojac 2CELLOS i dalje sa starim i novim izvedbama oduševljava publiku diljem svijeta, a u petak su najavili i dugoiščekivani, šesti studijski album 'Dedicated'

Uz najavu novog albuma, 2CELLOS su objavili i novi spot 'I Don´t Care', za hit koji u originalu izvodi Ed Sheeran. U spotu su se prisjetili samo nekih od zanimljivih i važnih trenutaka koji su iza njih i to kroz još neviđene snimke nastale u posljednjih 10 godina!

'Odmori su dobri za razmišljanje. Pogledaš unatrag što si napravio do sada i u kojem smjeru želiš ići u budućnosti. Toliko smo puno putovali da nikada nismo imali ovoliko vremena za razmišljanje. Sada je sve puno jasnije', kaže Hauser vezano za njihov novi album.

S nadolazećeg albuma su nam već predstavili spotove 'Demons' (Imagine Dragons) i 'Livin´ on a Prayer' (Bon Jovi).

'Uvijek smo se planirali vratiti i u 'Dedicated' smo ušli sa svježim pristupom i energijom. Na pozornici nismo bili dvije godine i jedva čekamo da se vratimo na koncerte!', rekao je Luka Šulić.

I na novom albumu Luka i Stjepan pokazuju svoju virtuoznost, prepoznatljivi stil sviranja koji ruši granice. Među pjesmama koje su obradili su: 'bad guy' (Billie Eilish), 'Shallow' (Lady Gaga), 'Halo' (Beyonce), 'Cryin’' (Aerosmith), 'Sweet Child O’ Mine' (Guns N’ Roses), 'Wherever I Go” (OneRepublic), 'Sound of Silence' (Simon and Garfunkel).

'Dok nas slušate, nadamo se da ćete shvatiti koliko je violončelo svestrano, da je na njemu moguće odsvirati najžešći rock, najnježniju baladu i suvremenu glazbu. Pokreće vas na moćan način. Ima cijelu paletu emocija, uspona i padova. Želimo vam priuštiti iskustvo koje ne možete dobiti nigdje drugdje', poručuju 2CELLOS.