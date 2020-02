Što sve možemo očekivati od ovogodišnje dodjele Oscara

Kako se bliži najprestižnija dodjela filmskih nagrada, po prvi puta u povijesti s ranijim datumom održavanja, tako raste i uzbuđenje uoči glamurozne noći u kojoj će svoje zlatne kipiće odnijeti najbolji od najboljih

Samo rijetkima pošlo je za rukom biti dobitnik EGOT-a (nagrade Emmy, Grammy, Oscar i Tony u istoj godini). Fantastičnoj Britanki Cynthiji Erivo nedostaje još samo zlatni kipić kako bi došla u prestižnu kategoriju ljudi koji su tako nešto uspjeli. Osim toga, bila bi najmlađa dobitnica EGOT-a u povijesti. Ima dvije prilike za to jer nominirana je u kategoriji za najbolju glumicu, ali i najbolju pjesmu u filmu 'Stand up'.

Već punih 15 godina nije se dogodilo da je neka glumica osvojila Oscara za glavnu ulogu u filmu koji je proglašen najboljim. Posljednji put kada se to dogodilo bilo je u slučaju Hilary Swank za film 'Djevojka od milijun dolara' 2004. godine. Vrlo vjerojatno situacija se neće promijeniti ni ove godine kada je favorit za najbolju žensku ulogu Renee Zellweger, no film 'Judy' u kojem igra nije čak ni nominiran u kategoriji najboljih filmova.

'Priča o igračkama 4' mogla bi ponoviti uspjeh svog prethodnika - 'Priče o igračkama 3'. Nagrada za najbolji animirani film predstavljena je 2001. godine i od tada je samo jedan nastavak animiranog filma osvojio nagradu, bila je to 'Priča o igračkama 3'. Osvoji li četvrti nastavak Oscara to će biti po prvi put u povijesti da je jedna franšiza osvojila dva Oscara u ovoj kategoriji.

8. Priče iz novina kao podloga za film

Izgleda da se kao formula za uspjeh pokazalo filmski obraditi neke novinske priče. Primjerice to je učinjeno u filmu 'A Beautiful Day in the Neighborhood'. Film je nastao na temelju članka iz Esquire magazina i to iz 1998. godine. Film 'Hustlers' temeljen je na novinarskoj priči Jessice Pressler iz 2015., a koja je objavljena u New York magazinu.

9. Stariji nominirani glumci

Za razliku od prethodne godine kada je kategoriju nominiranih za najbolje sporedne muške uloge činila nešto mlađa ekipa, ove godine čine ju nešto iskusniji glumci čiji je prosjek godina 71. To su 56-godišnju Brad Pitt, koji je ujedno najmlađi u ovoj kategoriji, 63-godišnji Tom Hanks, 76-godišnji Joe Pesci, 79-godišnji Al Pacino i najstariji 82-godišnji Sir Anthony Hopkins.