Što nam novo stiže na streaming servise u travnju: Od sudske drame, preko špijunske pustolovine i svemirskih putovanja, do prirodnih ljepota

Iako su večeri postale kraće, zabave uz ekrane neće nedostajati. Lijena predvečerja i kišne dane vikenda provodit ćemo uz nekoliko noviteta na streaming servisima. Netflix donosi kombinaciju sudske drame i psihološkog trilera sa Siennom Miller u glavnoj ulozi, a napokon stiže i druga sezona genijalne 'Russian Doll', kao i animirana poslastica 'Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood', ali i dokumentarna serija u kojoj je narator nitko drugi nego Barack Obama. No prava poslastica je HBO-va miniserija 'Ovo je naš grad', koju s nestrpljenjem iščekuju ljubitelji kultne 'Žice' i rada Davida Simona

Ovo je naš grad (We Own This City), 25. travnja, HBO

Ova miniserija od 6 epizoda temelji se na knjizi 'We Own This City: A True Story of Crime, Cops and Corruption' istraživačkog novinara Justina Fentona, a ljubitelji kultne 'Žice' (The Wire) doći će na svoje jer je potpisuju David Simon i George Pelecanos. Radnja je smještena u Baltimore 2015. gdje izbijaju neredi jer građani traže pravdu za 25-godišnjeg afroamerikanca Freddija Graya koji je preminuo u policijskom pritvoru i to pod nerazjašnjenim okolnostima. Baltimore u to vrijeme muku muči s kriminalom, u gradu je zabilježen najveći broj ubojstava u posljednjih dvadesetak godina, a zbog prijetnje savezne istrage zbog Grayeva ubojstva policija se za pomoć obraća naredniku Wayneu Jenkinsu i njegovoj jedinici Gun Trace Task Force, no to ne ide kako je zamišljeno...

U seriji glume predvode Jon Berthnal, Treat Williams kao i ekipa iz 'Žice' Jamie Hector, Tray Chaney, Delaney Williams i Darrell-Britt Gibson, a redatelj je Reinald Marcus Green koji je režirao i 'Kralja Richarda'.