Što joj kaže dečko? Maja Šuput maže kremom svog asistenta

Pjevačica je svom bliskom suradniku i dugogodišnjem prijatelju Ivanu Belku, stavlja kremu na tetovažu njegove ruke na koju je prije tri godine istetovirao prvo slovo njezinog imena. Maja Šuput pohvalila se kako mu redovito maže tetovažu da ne bi izblijedila

A post shared by majasuput (@majasuput) on Dec 25, 2017 at 7:35pm PST

Budući da Ivan Belko Majine koncerte često fotografira, snima te je vozi na njih, mediji su pisali kako ih povezuje nešto više suradnje, no ona je to demantirala govoreći kako je njihovo prijateljstvo odavno preraslo poslovne granice te da njih dvoje ne mogu biti u vezi jer ih veže posao.

'Ivan je osoba koja me čuva posljednjih sedam godina i 24 sata na dan je u mom životu. On je osoba kojoj u potpunosti vjerujem i koji je za mene učinio stvari koje netko ne bi napravio nikada. On je prvenstveno moj, nazovimo, zaposlenik. Netko drugi ni za kakav novac ne bi takvo što za mene napravio. On je moje sve i to je sve što mogu reći, a Ivan je više puta izjavio kako bi i život dao za mene. Doživotno ću mu biti zahvalna na tome što sve radi za mene' rekla je tada Maja za tportal.