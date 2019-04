Što je to naljutilo Lanu Jurčević koja poručuje: 'Netko će vas pokušati obezvrijediti, netko biti šljam prema vama...'

Prava je rijetkost vidjeti kako naši 'celebovi' dijele svakodnevne brige, probleme i oglole dušu, ali Lani Jurčević to nikad nije bio problem. Pjevačica je na Instagramu objavila znakovitu poruku koja je privukla pozornost

Ako je ijedna naša pjevačica uistinu spontana i spremna podijeliti s fanovima i svoja najintimnija razmišljanja, onda je to svakako Lana Jurčević.

'Divne stvari se mogu izroditi nakon govana kroz koje čovjek prođe. Netko će vas pokušati obezvrijediti, netko biti šljam prema vama, netko će biti najdivniji i staviti vas na tron - to nije do vas, to je do njih i kakvi su oni, zato uvijek, ali uvijek sami sebi budite number 1', poručila je ovog puta pored zanimljivog videa kanala Live Church.