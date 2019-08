Što će na ovo reći Katie Holmes? Jamie Foxx uhvaćen u izlasku s misterioznom ljepoticom

Samo nekoliko mjeseci nakon što su se Jamie Foxx i Katie Holmes zajedno pojavili na Met Gali, glumac Jamie Foxx viđen je u izlasku u društvu mlađahne ljepotice s kojom je partijao cijelu noć, a potom su, držeći se za ruke, sjeli u glumčev automobil i odvezli se u nepoznatom smjeru

Glumački par Jamie Foxx i Katie Holmes u posljednje vrijeme sve su češće pred fotoobjektivima i ne kriju koliko se vole. Prva prilika da javnosti konačno pokažu da su par bila je na modnom događaju godine Met Gali održanoj prije dva tjedna u New Yorku.

No, onda su se internetom proširile paparazzi fotografije na kojima slavni glumac u društvu misteriozne ljepotice napušta noćni klub Bootsy Bellows u Zapadnom Hollywoodu. Prema pisanjima portala TMZ noćni klub napustili su oko dva sata u noći, nakon čega su sjeli u glumčev Lamborghini SUV i odvezli se u nepoznatom smjeru.

Iako se uz pomoć šilterice i kapuljače pokušao sakriti od paparazza koji su ga svejedno prepoznali, nije se činilo kao da je glumcu pretjerano neugodno zbog cijele situacije. Foxx je sve vrijeme tamnoputu crnku u minijaturnoj haljinici držao za ruku i tijelo, pomažući joj da uđe u automobil, što se njegovoj slavnoj djevojci zasigurno neće svidjeti.

Ni Jamie Foxx ni Katie Holmes još uvijek nisu komentirali sporne fotografije.

Holivudski par je zajedno u javnosti viđen u svibnju u New Yorku, nakon Foxxova gostovanja u emisiji 'The Tonight show with Jimmy Fallon'.