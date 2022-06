Stižu film i mračna biografija: George Michael je posljednje godine života proveo uživajući u drogama, junk foodu i muškim prostitutkama

Uskoro u kina diljem svijeta dolazi dugo najavljivani dugometražni dokumentarac 'George Michael Freedom Uncut'. Autorizirani biografski film kojeg je ispričao obožavani pjevač (koji je preminuo na Božić 2016. godine, u 53. godini života) obožavateljima obećava sate neviđenih kućnih snimaka i intervjua s prijateljima uključujući Eltona Johna, Rickyja Gervaisa i Kate Moss. Stiže i zanimljiva knjiga uglednog glazbenog novinara i pisca

U knjizi se tvrdi da Michael možda nije umro 25. prosinca 2016. od zatajenja srca, kako se izvještavalo, nego si je oduzeo život dan ranije, na godišnjicu smrti voljene majke Lesley. Gavin u knjizi piše kako mnogi pjevačevi prijatelji vjeruju u priču o predoziranju, no njegova prerana smrt pripisana je nezdravom načinu života (toksikološki nalaz nikad nije dospio u javnost). Na obdukciji je utvrđeno da je umro od problema s jetrom i srcem.

Gavin navodi i kako je Georgeov golemi ego doveo do raspada Whama! i prekida prijateljstva s Andrewom Ridgeleyem koje je trajalo od njihove 12. godine. George Michael tada je ponovno pregovarao o tantijemama za njihov hit 'Careless Whisper' tražeći veći iznos za sebe. Pjesmu je on napisao kao 17-godišnjak, no potpisani su obojica da bi se navodno Andrewu dala svojevrsna financijska sigurnost. Nekadašnji menadžer Wham!-a Simon Napier-Bell u knjizi je otkrio da je George želio veći dio novca od pjesme.