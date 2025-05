Stitch osvojio srca Zagreba: Svečana premijera filma 'Lilo i Stitch' oduševila velike i male

'Izuzetno me raduju suradnje s partnerima koje rezultiraju dječjim veseljem, a kroz ovu priču s Disneyem upravo to postižemo. Uz to što smo podržali prikazivanje najiščekivanijeg dječjeg filma ove godine u Hrvatskoj, veseli me i što je ovo partnerstvo omogućilo razvoj našeg loyalty programa. Naime, do 9. srpnja kupci u 1.000 odabranih trgovina Studenca diljem Hrvatske mogu doći do popularnih Disney plišanaca i tako izmamiti osmjehe na licima svojih mališana', istaknula je povodom lansiranja suradnje između Disneya i Studenca Miranda Mladin, direktorica marketinga Studenca.