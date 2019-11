Stara garda: Povratak Dubravka Merlića na ekrane HRT-a

Na ekrane HTV-a, nakon 12-godišnje stanke, vraća se sa svojim novim projektom. Iza Dubravka Merlića su brojne hvaljene i gledane emisije, poput kultne 'Slikom na sliku', debatnog showa 'Piramide', 'Kontraplana', 'Putne groznica', kao i zahtjevan posao podizanja kabelske televizije N1, a sada će gledateljima predstaviti zanimljiv dokumentarni serijal. O kakvom je riječ ispričao je za tportal

Jesen na HRT-u je u znaku povratka stare garde. Među ostalim se vraća i Dubravko Merlić. Njegova producentska kuća Castor Multimedia stvara i nudi domaćim televizijama kvalitetne domaće sadržaje već 16 godina. Odluku o osnivanju iste donio je kada su supruga i on napustili HTV 2001. godine. Sada će na toj televiziji počevši od 2. prosinca na 1. programu u 20.00 sati krenuti serijal 'Opstanak' koji će obrađivati demografski slom, problem s kojim se Hrvatska suočava već dulje vrijeme. Serijal je osmislio sa scenaristima Željkom Matićem i doc. dr. sc. Stjepanom Štercom.

'Već nekoliko godina bavim se idejom da osmislim serijal o demografiji, i što sam više to proučavao shvatio sam koliko je složena ta tematika pa sam zajedno sa Stjepanom i Željkom došao do sedam, tematskih cjelina. Nakon snimanja na terenu i montaže čini mi se da smo se uspjeli približiti svim tim problemima i da bi gledateljima moglo biti zanimljivo to što što će vidjeti', kaže Dubravko Merlić. Prekaljeni, nagrađivani profesionalac objasnio je što će sve gledatelji moći vidjeti u serijalu.