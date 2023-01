Sramotna izjava Mela Gibsona prati ga i 17 godina kasnije: 'Dobivamo prijetnje zbog njega, izbačen je s parade!'

Gibson je 2006. ustvrdio da su Židovi odgovorni za sve ratove u svijetu, a obožavatelji Mardi Grasa nisu mu to zaboravili

Ovogodišnje proglašenje održano je protekle subote i to u nimalo veselim tonovima. Naime organizacijski tim Krewe of Endymion izazvao je veliku pomutnju objavom da su čast da bude jedan od velikih maršala dodijelili Melu Gibsonu .

Mardi Gras, jedna od najpoznatijih parada na svijetu i simbol New Orleansa, svake godine ima svoju uvertiru u proglašenju velikih maršala koji će ga predvoditi.

'Nekoliko članova izrazilo je mišljenje da je to užasna ideja. Bili su ljuti, rekavši da žele natrag svoju članarinu, koja iznosi otprilike 3000 dolara godišnje, i tvrdeći da je Gibson loš izbor', rekao je dugogodišnji član Endymiona za The New York Post i pojasnio:

'Ljudi su govorili kako je to suludo i pitali što možemo učiniti da ispravimo pogrešku. Ja sam Židov. Bio sam šokiran i razočaran. Bio je to velik propust.'

Samo 24 sata poslije predsjednik Endymiona Dan Kelly službeno je oduzeo Gibsonu status velikog maršala.

'Krewe od Endymion dobio je značajne povratne informacije o našoj najavi velikog maršala. Neki od ovih komentara uključivali su prijetnje koje izazivaju veliku zabrinutost. U najboljem interesu sigurnosti naših vozača, posebnih gostiju i svih koji nas dočekuju na ulicama, Mel Gibson neće nositi ulogu velikog maršala na našoj paradi 2023.'