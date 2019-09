Sprječavanje katastrofe u posljednjim epizodama serije „Vruća zona“

Termin 'vruća zona' skovan je tijekom razdoblja Hladnog rata kada je opisivao mjesta opasna zbog nuklearne radijacije. Uskoro se taj izraz počeo primjenjivati na sva područja koja su izuzetno opasna za ljudske živote poput vojnih sukoba ili zaraznih bolesti

U širu upotrebu izraz je ušao zahvaljujući knjizi Richarda Prestona „Vruća zona“ koja govori o istinitim događajima krajem osamdesetih godina kada je na američki teritorij stigla ebola. National Geographic je adaptirao knjigu u šest nastavaka znanstvene serije „Vruća zona“ koja se prikazuje nedjeljom od 21:55h. Glavni lik, pukovnicu Nancy Jaax glumi Juliannna Margulies, dobitnica prestižnih nagrada Emmy i Zlatni globus.

Prethodne epizode serije „Vruća zona“ upoznale su gledatelje s prvom pojavom zaraze ebolom u Africi sedamdesetih godina kada su znanstvenici Travis Rhodes (James D'Arcy) i dr. Wade Carter (Liam Cunningham) istraživali i pokušali zaustaviti daljnje širenje zaraze. Među njima je došlo do neslaganja jer je dr. Carter želio na sve načine saznati prirodu novootkrivenoga virusa. U SAD-u 1989. godine pukovnica Nancy Jaax (Juliannna Margulies), znanstvenica u Institutu za medicinska istraživanja američke vojske (USAMRIID), dobiva na analizu uzorke zaraženih primata iz znanstveno-istraživačkog centra u blizini Washingtona, te uz pomoć svojih kolega dr. Petera Jahrlinga (Topher Grace) i mentora dr. Cartera otkriva kako su primati zaraženi smrtonosnim virusom ebole. Nakon teških pregovora s predstavnicima američke vlade te kako bi spriječili daljnje širenje zaraze i prijenos virusa na ljude, Jaax odlučuje kako je neophodno eutanazirati zaražene majmune. Međutim, jedan od zaposlenika centra za istraživanje na primatima zaražen je ebolom, a ostali zaposlenici testiraju se na virus, dok se svi pitaju ima li među njima zaraženih.

Postupak eliminiranja izvora zaraze ebolom u istraživačkom centru provodi Jerry Jaax (Noah Emmerich), suprug Nancy Jaax koji je zabrinut za njenu sigurnost. U epizodi „Karantena“ koja se prikazuje 29. rujna u 21:55h na National Geographic-u, Jerry zajedno s vojnicima USAMRIID-a, ulazi unutar vruće zone tragajući za zaraženim majmunima, a do neočekivane opasnosti dolazi kada jedan majmun pobjegne iz kaveza. Za to vrijeme Nancy neumorno radi na otkrivanju zaraženih zaposlenika istraživačkog centra i primjećuje kako se virus ponaša drugačije prilikom ljudske zaraze. Osobe zaražene ebolom ne pokazuju jednake simptome kao one koje je proučavao dr. Carter u Africi. Obitelji zaraženih zaposlenika tajno su okupljene kako bi se ostali zaštitili od izlaganja virusu. Nancy Jaax nalazi se u nezavidnoj situaciji jer je prisiljena birati između obitelji i služenja državi kada se Jerry sruši od umora.