Soul Fingers: Christmas in Fingerville u Tvornici

'Christmas in Fingerville', četvrtkom u Tvornici kulture, u režiji Soul Fingersa, oduševio je zagrebačku publiku tijekom ovog prosinca, pa će publika imati prilike i zadnjeg četvrtka u ovoj godini, 30. prosinca, uživati u ovom glazbeno scenskom spektaklu. Soul braća Denis&Haris nošeni sjajnim reakcijama publike, pozivaju publiku i na zadnji Fingerville događaj u ovoj godini, za koji braća u šali kažu: 'To neće biti najluđi doček Nove godine, ali će zasigurno biti najluđi ispraćaj ove čudne stare godine!'

'Fingerville u Tvornici podsjetio nas je na optimizam i pozitivu, kakvu smo imali davnih dana u BP klubu kad smo iz tjedna u tjedan zajedno s publikom pulsirali i zajednički stvarali energiju snage kao tri elektrane' kaže Haris.

'Jako nam je drago da je publika sjajno prihvatila naš Fingerville, jer ova obljetnička godina za nas je novi početak. Previše smo u zadnje dvije godine zbog epidemije sjedili i čekali koncerte. Sad imamo Fingerville! Fingerville je naš život. To je 'knjiga standarda' naših života. Svi naši snovi, naša iskustva i znanja, naša životna načela, svi naši junaci i sve to na jednom mjestu. To je naše imaginarno pitoreskno mjesto optimizma, gdje žive ples, urnebes i ostala čuda, a tamo zabava ne umire, Dođite nam u Fingerville i ovog četvrtka, na samom kraju godine - bit će to najluđi ispraćaj stare godine! Ispratit ćemo je kako treba, da smo sigurni da je otišla, da se kao takva, slučajno više ne vrati... Dobro došli u Fingerville !...', kaže Denis.